Banca da final do Startup Challenge, com avaliadores da Shell, Senai e Sebrae SHELL/DIVULGAÇÃO/JC

A indústria de petróleo e gás natural vai ganhar em breve mais três fornecedores de tecnologia em monitoramento, controle e análise de dados em tempo real. As gaúchas Teia Labs e a Pix Force, além da carioca PhDsoft Tecnologia, foram as vencedoras do Shell Startup Challenge, e vão dividir um aporte total de R$ 2,5 milhões para o desenvolvimento de seus projetos. O investimento é resultado do Edital de Inovação para a Indústria, iniciativa do Senai, Sebrae e do Sesi.

Conheça as empresas e projetos vencedores: