Encontro acontece a partir das 19 horas no Auditório do Tecnopuc e é aberto ao público PUCRS/DIVULGAÇÃO/JC

Porto Alegre hoje, dia 28, a semifinal do Global Impact Challenge, competição na área de educação que levará os vencedores para uma incubação de dois meses Singularity University, instituição referência mundial em inovação que fica dentro de uma base de pesquisa da Nasa, no Vale do Silício (EUA).

O desafio recebeu 129 inscrições no País, mas apenas as melhores foram selecionadas para as semifinais, que ocorrerão em Recife, São Paulo e Porto Alegre, respectivamente. Na capital, a semifinal ocorrerá no Auditório do Tecnopuc, a partir das 19h, e é aberto ao público.