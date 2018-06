O uso de celular na direção é a terceira causa de mortes no trânsito no Brasil, atrás apenas do excesso de velocidade e do consumo de álcool pelos motoristas. São cerca de 150 óbitos por dia e quase 54 mil por ano provocados pela utilização indevida do aparelho na hora de dirigir, aponta estudo realizado pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). A entidade realizou testes com simuladores de direção que mostraram que os tempos de percurso e reação se elevaram quando os voluntários falavam ao celular no mecanismo viva voz.

Usando dados internacionais, a Abramet descobriu também que se gasta de oito a nove segundos para atender a uma chamada telefônica – entre ouvir, localizar o celular, pegar, desbloquear e atender. Isso significa que se o motorista estiver a 80 km/h, vai percorrer quase duas quadras desatento. No caso de mensagens de texto, a pessoa leva de 20 a 23 segundos para responder uma mensagem básica. Se o condutor estiver a 60 km/h, vai percorrer quase quatro quadras dividindo a atenção entre o trânsito e o celular.