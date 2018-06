Nova edição da Hack W/ Stefanini acontece neste final de semana no Tecnopuc STEFANINI/DIVULGAÇÃO/JC

A 2ª Hack W/ Stefanini, maratona tecnológica de inovação da multinacional, aterrissa em Porto Alegre neste sábado e domingo. O desafio terá duração de 24 horas com foco na área de banking. As inscrições estão abertas para desenvolvedores, designer de UX/UI e Scrum Master, que tenham mais de 18 anos. A atividade acontece na unidade da empresa localizada na Tecnopuc. Os inscritos devem responder de forma criativa à questão: como melhorar um dos principais processos de banking utilizando pelo menos um dos seguintes temas: criptomoedas, blockchain, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Realidade Virtual, Realidade Aumentada, Cibersegurança, Machine Learning, Deep Learning e/ou Data Science (Big Data/Analytics). O prêmio será no valor de R$ 10 mil.