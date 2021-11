Vivendo o último dia

Já pensou se você recebesse um chamado, de uma hora para outra, da Central da Morte, lá pela meia-noite, dizendo que você iria morrer naquele mesmo dia? Pois esse é o início da emocionante narrativa de Os dois morrem no final (Editora Intrínseca, 416 páginas, R$ 49,90 e e-Book 34,90, tradução de Vitor Martins), do aclamado romancista nova-iorquino Adam Silvera, best-seller do The New York Times e autor de sucessos como E se fosse a gente?; Infinity Reaper e Infinity Son. Adam nasceu e foi criado no Bronx e atualmente vive em Los Angeles.

No dia 5 de setembro, pouco depois da meia-noite, Mateo Torrez e Rufus Emeterio, dois jovens, recebem uma ligação da Central da Morte informando que eles vão morrer naquele dia. Mateo e Rufus não se conhecem, mas, por motivos diferentes, eles estão à procura de um amigo com quem compartilhar os últimos momentos, estabelecendo uma verdadeira conexão que ajude um pouco a diminuir a angústia e a solidão que sentem. Por sorte existe um aplicativo para isso e é graças a ele que os dois vão se encontrar para uma última grande aventura: viver uma vida inteira em um único dia.

Os dois recebem uma mensagem do aplicativo Último Amigo SA lamentando profundamente a perda dos dois jovens e a dor daqueles que os amam e não iram mais vê-los e os que não vão nem conhecê-los. O aplicativo deseja que eles encontrem uma nova grande amizade para passar da melhor maneira suas horas finais.

Em síntese a pungente narrativa, sensível e emocionante, nos lembra definitivamente sobre o que significa estar vivo. Os dois morrem no final, com um olhar único, mostra que cada segundo é importante e que mesmo que não haja vida sem morte, nem amor sem perda, tudo pode mudar em curtas vinte e quatro horas. Acima de tudo, o romance nos instiga a analisar como vivemos e de que forma pretendemos viver no futuro. Os dois protagonistas da obra decidiram aproveitar intensamente cada minuto do último dia, enfrentando a mortalidade de modo admirável.

O Livro

No último dia 29 de outubro comemoramos o Dia Nacional do Livro. A escolha da data deu-se em homenagem ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia em 1810. Desde a Antiguidade, com os primeiros registros gráficos em papiro, depois substituído pelo pergaminho, que podia ser costurado, passando pela chegada do papel na Idade Média e a invenção da prensa por Gutenberg, até nossos modernos livros digitais, o caminho foi longo. Aqui e ali disseram que o livro tinha morrido e uns disseram que o velório foi concorridíssimo. Hoje mesmo com tantos sons, imagens e livros digitais, o velho e bom livro impresso segue sua trajetórias. Muitas pessoas não leem um livro inteiro, apenas trechos. Outras acumulam por vezes dezenas de livros na cabeceira e leem trechos de cada um, simultaneamente. O certo é que o livro impresso é um dos objetos de design mais revolucionário, bonito e prático que a humanidade criou e que sua leitura silenciosa e solitária ainda é uma experiência incomparável. Nada contra cinema, TV, telas de todo tipo e tamanho (algumas, por exemplo, em leitores de livro, tentam imitar o livro impresso), mas o fato é que a leitura do livro impresso é uma forma única de incentivar a imaginação, a fantasia, a inteligência, o raciocínio e a percepção variada. Está aí a nossa imortal, querida e sempre "a mesma melhor a cada ano" Feira do Livro, para motivar ainda mais a leitura, que é o terreno da criação, da liberdade, da democracia, da pluralidade e da imaginação infinita. Lendo estamos sozinhos e acompanhados, somos muitos, em muitos lugares, em muitas cidades e países, com nosso "jardim portátil", que é o livro. Podemos viajar ao redor das paredes de nossos quartos, bem como no título do clássico de Xavier de Maístre, Viagem ao redor do meu quarto. O gigante perene argentino Jorge Luis Borges disse: "Sempre imaginei que o paraíso fosse um tipo de biblioteca". Muitos pensam que o paraíso é uma praia, uma mansão, um iate, um jardim, um palácio ou quem sabe os campos de uma fazenda. Bom, cada um pode escolher seu paraíso. Há 26 anos escrevo esta coluna Livros, seguindo os legados deixados por Paulo Fontoura Gastal e Danilo Ucha. Democracia, pluralidade, autores novos e consagrados, livros locais, estaduais, federais e internacionais. Temas e editoras diversos, visões variadas e, sempre um espírito de liberdade, carinho e respeito pelo livro. Livros tem vidas e destinos imprevisíveis, como têm as pessoas. Autores vão e vêm e o tempo e os leitores seguem sendo os melhores juízes. Os críticos e as academias cumprem seu papel, mas ao fim e ao cabo, Dom Quixote vai vencendo os séculos porque os leitores assim o desejam. Os leitores são meio Quixotes e meio Sanchos e se identificam com esse que é dos romances mais revolucionários e importantes da história da literatura. Nosso Machado de Assis segue escrevendo cada vez melhor no Brasil e em muitos lugares do mundo... imortalizado pelos leitores.

A propósito...

O livro não morreu e não vai morrer. Muitos que disseram isso já morreram e ninguém mais se lembra deles. O livro segue eterno, livre e mesmo a gurizada da internet e das redes, depois de publicar poemas e textos nas telinhas, sente necessidade da legitimação do livro impresso. Depois de 26 anos, toda semana aqui, ainda tenho o prazer de, volta e meia, dar com os olhos em obras novas, criativas e que desafiam os limites. Não gosto de pensar que depois de Proust, Joyce ou Kafka não apareceu nada de tão diferente. Literatura não é corrida de cavalos (com todo respeito a elas), com um vencedor. Cada pessoa e cada livro têm suas digitais próprias. Todos vamos contando nossas histórias para seguir vivendo.

Lançamentos