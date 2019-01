Repensando as cidades para 2050

78

As cidades são o berço da civilização: centro de cultura, comércio e progresso; caldeirão de oportunidade e moradia de 80% da população mundial até 2050. À medida em que o século XXI avança, as áreas metropolitanas vão sustentar o impacto das megatendências globais, como as mudanças climáticas, a exaustão de recursos naturais, e crescimento populacional, a desigualdade de renda, as migrações e as diferenças em saúde e educação.

Em A cidade em harmonia (Bookman, 463 páginas, R$ 118,00), do consagrado psicólogo, filósofo e mestre em planejamento regional Jonathan F.P. Rose, norte-americano formado em Yale, mostra como é possível harmonizar civilização e natureza, integrando os sistemas que já existem na busca pela igualdade, resiliência, adaptabilidade e bem-estar.

Jonathan fundou em 1989 a Jonathan Rose Companies LLC, empresa dedicada a desenvolvimento, planejamento e investimento imobiliário multidisciplinar, voltada a desenvolver comunidades de oportunidade e a pensar em saúde comunitária e ambiental.

Em síntese, a densa e bem fundamentada obra de Jonathan coloca em destaque o que a Ciência Moderna, Civilizações Antigas e a Natureza Humana nos ensinam sobre o futuro da vida urbana. A obra faz uma relação com a peça O Cravo Bem-Temperado, de Johann Sebastian Bach. Para ele, o conceito de temperamento que ajudou Bach a criar harmonia entre as escalas poderia ser um guia útil para compor localidades que harmonizem as pessoas entre si e com a natureza. A essa inspiração Jonathan deu o nome de cidade bem-temperada, com cinco qualidades para aumentar a adaptabilidade urbana: circularidade, resiliência, comunidade e compaixão. As cinco qualidades intitulam as cinco partes do livro.

Alguns destes tópicos estão funcionando nas habitações sociais de Singapura, na educação pública da Finlândia, na cultura ciclística de Copenhague e no sistema alimentar regional toscano de Florença, no sistema de ônibus rápido de Curitiba e no acesso á natureza de Seattle e às artes e cultura de Nova York.

Na mesma linha de Morte e Vida de Grandes Cidades de Jane Jacobs e de O triunfo da cidade, de Edward Glaeser, este livro defende o importantíssimo papel das cidades na mitigação dos desafios ambientais, econômicos e sociais do século XXI.