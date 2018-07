A Rússia contemporânea

Acabamos de assistir a Copa do Mundo na Rússia com a vitória da França, que deve estar repensando questões de imigração. A Copa foi gramado de novidades mundiais, até mesmo em termos de futebol, que ainda apresenta algo diferente, como o juiz eletrônico big brother que, a princípio, tudo enxerga, mas que pode ser revisto pelo juiz bípede.

Do Socialismo Soviético ao Capitalismo Russo - A Transformação Sistêmica da Rússia (Ateliê Editorial, 254 páginas), da professora Lenina Pomeranz, que se doutorou em planejamento na Rússia Soviética e foi aluna dos célebres economistas poloneses Michal Kalecki e Oskar Lange, é obra que está sendo publicada em momento mais do que oportuno.

A cobertura da Copa pela imprensa mostrou, além da saudável overdose futebolística, vários aspectos de um sistema que surgiu com a revolução de 1917 e desmoronou, dando lugar às transformações pós-1991.

Lenina, professora associada à FEA-USP organizou a obra Perestroika. Desafios da Transformação Social na URSS (1990) e, segundo Felipe Castilho de Lacerda, apresentador do volume, é certamente a pessoa indicada para falar sobre o "homem soviético" e os impasses do socialismo, desde seus inícios até sua dissolução. Ela estudou in loco a história russa, desde 1917 até os anos Putin que marcam e seguirão marcando a contemporaneidade. A obra pretende mostrar como se estruturaram as bases do novo sistema capitalista russo, que mescla elementos herdados do passado com características adquiridas pela inserção da Rússia no concerto das nações.

O processo russo de transformação sistêmica, segundo o livro, passou por três fases. A primeira foi a perestroika, com Gorbatchov, que pretendia a implantação apenas do socialismo democrático. Depois de muitos conflitos, a segunda fase envolve os dois períodos da gestão Yeltsin, entre 1991 e 1999, com a escolha do capitalismo como sistema para o país. Doença de Yeltsin e escândalos de corrupção marcaram o período, causando uma "anomalia governamental". A terceira fase das transformações é a era Putin, inicialmente como primeiro-ministro e depois como presidente. O período é marcado pela centralização do poder, alterações de estruturas, regulamentações, nacionalismo como base ideológica e "democracia administrada".

Como se vê, ótima obra para compreender a Rússia atual e sua relação com os demais países.