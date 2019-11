Nem é só a embalagem

Apesar da situação econômica ruim, das dificuldades de se conseguir patrocínio das marcas, alguns pontos fizeram do último FIC um belo evento. Nomes menos conhecidos, mas temas muito instigantes, esvaziaram os corredores e mantiveram os locais das palestras sempre ocupados, o que não se viu em outras edições. Traduzindo: menos badalação, mais transmissão de conteúdos. Não é o que se quer? Certamente que sim. Ao menos é o que o público espera - o que nem sempre é o mesmo que desejam os realizadores. O que ainda falta? O apoio das marcas, o envolvimento não só dos mesmos de sempre e o empate econômico, no mínimo. Triste é ver tanto esforço e a qualidade de um evento - e não me refiro ao FIC especificamente - também deixar tantas contas a pagar. Aí, a pergunta é: fosse um evento destes realizado em São Paulo, teria este mesmo saldo.

Um dia sobre eles

Um dia todo dedicado a entender o mundo dos influenciadores digitais. Com nomes regionais e nacionais, o Influencers Day será realizado nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, no Dado Bier do Shopping Bourbon Country, a partir das 8h15min. A ideia, desenvolvida para atender a criadores de conteúdo, sejam eles profissionais ou amadores, é proporcionar aos participantes uma imersão em conteúdo digital. Outras informações, assim como as inscrições, podem ser encontradas na página oficial do evento: https://www.influencersday.com.br

Dados, muitos dados

O Grupo de Atendimento de Veículos do Rio Grande do Sul (GAV-RS) traz a Porto Alegre a diretora da regional Sul e Sudeste da Kantar Ibope Media, Giovana Alcantara. Em 27 de novembro, a partir das 19h, no Auditório da Imed (Rua Dona Laura, 1020), em Porto Alegre, ela falará sobre projeções baseadas em mais de trilhão de dados, buscando entender as principais tendências sobre a sociedade, consumo, comunicação e os novos sistemas de medição.

Enquanto os colegas brincavam, Ricardo Piccoli estava abrindo o primeiro empreendimento, aos 12 anos: uma loja de roupas de surf. Sempre com alguma diversão envolvendo ganhar o seu dinheiro, desde jovem foi obstinado em nunca ser empregado. É por isso que já teve diversas empresas, em diversos ramos. Ele, que passou mais de 20 anos no ramo da Tecnologia e das ciências exatas, aos 40 deu uma reviravolta na carreira e se voltou às humanas - mais precisamente, ao Marketing. Hoje COO da Sinergy, o profissional que odeia rotina é formado em Análise de Sistemas e está cursando Publicidade e Propaganda - o que planejou na juventude. Ricardo desde sempre surfou nas ondas em busca do seu destino, mesmo que do momento. Afinal, inquieto que só ele. Leia mais em Coletiva.net.

Estreia hoje a série de animação 'Viola e Tambor', produzida por uma empresa chilena em parceria com a gaúcha Hype. A atração irá ao ar nos canais Disney da América Latina. A série é voltada para o público infantil, tendo a primeira temporada 52 episódios, cada um com cinco minutos de duração. A produção aborda a história de uma viola e um tambor que são amigos inseparáveis e vivem em uma cidade pequena, junto de outros instrumentos musicais com quem brincam e se divertem. A série busca promover a diversidade por meio da inclusão através de histórias, personagens, produtos e experiências voltadas ao entretenimento.

Juarez SantAnna chega na Critério

A Critério - Resultado em Opinião Pública tem novo reforço. Trata-se do jornalista Juarez Sant' Anna que, recentemente, coordenou a assessoria de imprensa do Ministério Público do RS. Graduado pela PUC, ele possui MBA em Marketing pela ESPM Sul e tem 10 anos de experiência na área de assessoria de imprensa e comunicação institucional. Desenvolveu essa atividade no Sindicato de Empresas Contábeis do RS (Sescon-RS), além de ter atuado em veículos de comunicação como a Rádio Gaúcha e o Jornal do Comércio. "Pretendo colaborar com minha trajetória em assessoria de imprensa, além de trocar experiências com todos os colegas", conta, destacando o interesse em atuar com geração de conteúdo em vídeo e em redes sociais.

