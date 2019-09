Notícia da edição impressa de 09/09/2019.

Sozinhos nunca

Neste mês, a Associação Brasileira de Agências de Propaganda (Abap) festeja 70 anos. Esta longevidade leva a uma pergunta: que papel desempenhava a entidade quando da sua criação? Quais eram os pilares que justificavam sua existência? Nesta reflexão, outra pergunta se impõe: o que a entidade pode fazer pelo mercado em meio a profundas e rápidas transformações? Enquanto pensam nestas respostas, fica uma certeza: sozinho, ninguém se mantém. Isolado, ninguém vence. Distante, ninguém ganha nada. É hora de discutir as pautas mais preocupantes do segmento. E o foro adequado para isto é sempre uma entidade que represente as agências, mas o Rio Grande do Sul virou catedrático em sentar na beira da calçada e reclamar.

Número a comemorar

Além de marcar seus 20 anos, 2019 está sendo especial ao portal Coletiva.net. Isso porque o portal bateu seu recorde histórico de acessos, alcançando o número de 617.475 visualizações em agosto. Até então, o maior número alcançado havia sido de 368.885 pageviews, em abril do ano passado, o que representa um crescimento de 67%. Outro percentual destacado pelo veículo é referente ao acumulado do ano, que está em 2,6 milhões de acessos, isto é, 25% de crescimento em relação a igual período do ano passado. Com este cenário, a expectativa é que o total de 2018 seja atingido ainda em setembro, ou seja, três meses antes. E 2019 deverá encerrar com quase 4 milhões de visitas.

Convidado ilustre

O diretor-geral do Meio & Mensagem, portal de notícias voltado à Propaganda nacional, Pyr Marcondes, vem a Porto Alegre. O executivo é o convidado do Grupo de Atendimento de Veículos do Rio Grande do Sul (GAV-RS) para um bate-papo em 17 de setembro. Pyr abordará os movimentos do mercado publicitário, projetando uma visão global para o futuro. O evento será no Espaço PPBK (Rua Carlos Gomes, 700), das 19h às 21h. Para sócios do GAV-RS que estiverem em dia com as suas mensalidades, é gratuito. Para o restante do público, os detalhes de como adquirir ingressos podem ser obtidos pelo e-mail contato@gavrs.com.br.

AGÊNCIAS



COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

SPR divulgou nova ação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS). A campanha institucional (foto acima) quer mostrar aos produtores rurais que a entidade está pronta para dar suporte a todas as áreas da agricultura e da pecuária gaúcha.

CLOSER criou, de forma gratuita, a campanha do Centro de Valorização da Vida (CVV) (foto abaixo). Com o conceito 'Não ignore essa chamada', foram desenvolvidos vídeo, anúncios de jornal e revista, e mídia externa.

BISTRÔ optou por trabalhar com celebridades como Juliana Paes para o lançamento da coleção Primavera Verão 2020 da Dakota. Com a hashtag #subindojuntas, a atriz global convida diversas mulheres a empoderarem outras pelos stories do Instagram.

PERFIL



COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

Ele nunca imaginou que seria empreendendor, muito menos na área da Comunicação. Porém, após se formar em técnico de Engenharia e começar uma faculdade na área, os caminhos o levaram para a Administração e, com ela, chegou no Design, estratégia de negócios e na Propaganda. Márcio Coelho não sabe se é teimosia ou persistência sua maior qualidade, o que tem certeza é que o atributo lhe rendeu diversos frutos, sendo um deles o comando da BriviaDez. Gestor por paixão, adora agradar aos colaboradores. Um dos mimos que mais gosta é os levar ao exterior. Inclusive, muitos estreiam em viagem internacional na companhia do gestor. Com horas de trabalho e lazer bem distribuídas, o que não pode faltar fora, ou até mesmo, dentro da empresa, são trabalhos manuais. Como bom engenheiro, os exemplos passam por montagem de legos, além de colocar a mão na massa quando o assunto é marcenaria.

PARCEIROS

A Agência Radioweb comemora 18 anos de atuação no mercado e uma das ações que marca o aniversário é um novo site no ar. Agora, o endereço www.agenciaradioweb.com.br está mais dinâmico e amigável. E, como uma das novidades, o portal conta com uma área aberta para internautas e rádios exclusivamente web. São quatro matérias diárias disponíveis para ouvir, baixar e compartilhar. As demais sessões da plataforma seguem exclusivas para as 2.200 emissoras AM e FM afiliadas. O layout da nova plataforma é de Gustavo Zaro e Luciano Mariante. A integração do site às redes sociais e a sua divulgação ficou sob responsabilidade da Ozório Design Digital.