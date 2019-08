Características peculiares

O mercado publicitário é concorrido. E não bastasse o ofício em si ser dinâmico e exigente - características essas que poderiam ser atribuídas a muitas outras áreas, é verdade, mas quem atua nesta sabe que certos aspectos são bem peculiares -, a Propaganda ainda tem um tempero extra: o ego. Prêmios e reconhecimentos, fotinho na imprensa, citação em matéria, convite para palestra, tudo isso ainda alimenta o profissional deste meio. É um glamour que só existe na cabeça dele, mas vamos lá. E, entre esses jogos vaidosos, colegas se tornam amigos e, em alguns casos, viram casais. É um mercado tão intenso que a brincadeira "comunicador se reproduz em cativeiro" faz sempre todo sentido. Aí vem uma troca de agência, uma promoção, um cliente que prefere um em detrimento do outro, uma licitação disputadíssima. A pergunta que fica é: dá para criar laços verdadeiros e inabaláveis no mercado publicitário?

PERFIL

Coluna Intervalo Legenda Glauco Fonseca Crédito Divulgação Coletiva.net

/COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

Aos 57 anos, ele decidiu se presentear com uma motocicleta. O consultor em marketing Glauco Fonseca confidencia que, nos dias de folga, gosta de escrever e que tem mania de consertar objetos. Apaixonado pelos filhos e pela esposa, ele está em reforma permanente. Leia mais sobre a trajetória e as preferências de Glauco no Perfil de Coletiva.net.

GENTE

Ele tem em seu currículo passagens por empresas como Sicredi, Claro, Ambev, Grupo Moura, entre outras. Joel Queiroz é o novo diretor comercial, de marketing e expansão da RDC TV. Formado em Administração de Empresas, é também pós-graduado em Marketing e Inteligência Estratégica e Competitiva, além de MBA em Gestão de Cooperativas. Queiroz é especialista em estratégia de negócios com ênfase nas áreas de marketing e comercial.

PARCEIROS

Subsidiada pela JCDecaux e realizada em parceria com a Miami Ad School, a JCDecaux University desembarca em Porto Alegre com o objetivo de promover uma imersão no mundo criativo, programático e tecnológico do out of home. A capacitação, programada para 17 a 19 de outubro, vai tratar de temas como o processo criativo para OOH, a direção de arte, o planejamento, as métricas e o futuro do segmento no Brasil e no mundo. As inscrições podem ser realizadas até 30 de agosto, e é necessária a atuação profissional em agências, anunciantes ou empresas, com, pelo menos, dois anos de experiência em comunicação e marketing, além do interesse em se aprofundar no segmento OOH.

AGÊNCIAS

Coluna Intervalo Legenda Abajur cria para Rafl Beer Crédito Divulgação Coletiva.net

/COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

* BRIVIADEZ reposiciona Banco Pan a partir da ação #PraQuemFaz, que acompanha a trajetória de homens e mulheres a partir de uma perspectiva em primeira pessoa.

* ABAJUR volta a criar campanha para Ralf Beer, marca gaúcha de chopp. O posicionamento é reforçado, criticando a concentração do mercado da bebida na mão de poucos grandes grupos.

Irregularidades

Sinapro-RS interrompe licitação em Caxias

/REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO/JC

O Sindicato das Agências Propaganda no Estado do Rio Grande do Sul (Sinapro-RS) interrompeu a licitação da prefeitura de Caxias do Sul para escolher sua agência. Acontece que, segundo o presidente da entidade, Fernando Silveira, o edital "vai contra as regras do Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão)".

O dirigente explicou que foi encaminhado à Comissão de Licitação do município o pedido de impugnação com divergências em relação ao edital, mas não foi acatado. Então, segundo ele, não restou outra alternativa, em prol das agências participantes do certame. Agora, Silveira acredita que o documento deverá ser editado e publicado dentro das regras, para que a Justiça não anule o processo. E isso tudo deve acontecer em 30 dias, para que a escolha seja realizada de forma legal.

Mudanças no Salão

Salão ARP vem com novidades em 2019

/CLAUCO ARNT/DIVULGAÇÃO/JC

Cerca de quatro meses separam o mercado publicitário gaúcho da entrega das tradicionais estrelas do Salão ARP Night aos melhores do ano. Para isso, a Associação Riograndense de Propaganda (ARP) prepara uma série de mudanças no processo de escolha. E as novidades passam pelo processo de indicação - agora, além dos sócios e dos presidentes de entidades e grupos representativos, os premiados do ano anterior também escolhem os personagens da tríplice lista. Além disso, haverá maior abrangência em algumas categorias, fusão de outras e inclusão de novas modalidades. Outra alteração é a extensão de prazo para novos sócios participarem da votação. Ou seja, interessados em se associar, que efetivarem a filiação até o final deste mês, terão direito a voto.