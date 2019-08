Dados, nem tanto!

Não é novidade para ninguém o quanto os dados são a nova aposta de muitas áreas, especialmente a Comunicação. Eles são capazes de dizer muito sobre os consumidores e auxiliam (deveras!) na tomada de decisões de tantas marcas. Nada disso é tendência, mas sim notícia velha. O que não dá para aturar é achar que eles resolvem tudo ou qualquer tipo de problema de Comunicação. Afinal, esse é um mercado feito DE pessoas e PARA pessoas. Aliás, há poucos dias, uma frase resumiu muito bem: "As redes não são sociais. As pessoas são sociais". Então, mesmo os mais entusiastas dos algoritmos e mais viciados em tecnologia, parem de achar que os dados são a solução do mundo. Nada vai substituir a sola de sapato gasta, o cafezinho tomado com parceiros, clientes, fornecedores e colaboradores. O calor do abraço, o sorriso largo e o brilho no olho: nada disso será substituído por máquina alguma.





Para deixar registrado tudo que a nova gestão realizou até o momento, a Associação Riograndense de Propaganda (ARP) está distribuindo a mais nova edição da sua revista Review, a primeira da diretoria atual. Em suas páginas, a publicação destaca as atividades que aconteceram no decorrer do primeiro biênio de 2019. A revista aborda, também, as diversas transformações ocorridas neste último ano, como a ressignificação do "P" da sigla para além da propaganda. "Ao assumir a diretoria da entidade, buscamos contribuir para a renovação dela. Tínhamos a responsabilidade de dar seguimento à história da associação, mas também de alinhá-la com todas as transformações do mundo e do mercado. E foi nessa onda de mudanças que a revista Review foi reformulada", explica a presidente da ARP, Liana Bazanela. A revista está disponível de forma gratuita no link www.arpnet.com.br/revista-review/ e também pode ser solicitada pelos sócios no formato impresso através dos canais da entidade.





WT.AG, de Novo Hamburgo, celebra a conquista de mais três clientes. Trata-se de Mr. Estoque, braço de e-commerce do Grupo Unidasul com venda on-line de atacado; Vapza, marca de produtos alimentícios; e a área de Expansão do Grupo Arezzo & Co, responsável pela captação de novos franqueados. Além disso, por voltar esforços a e-commerce e dados, aumentou seu time dedicado exclusivamente a isso. Leandro Dettenborn chegou à agência como gerente de Performance.





WebSummit no Brasil

Um dos maiores festivais de inovação do mundo, o WebSummit, realizado em Lisboa, Portugal, vai pousar em solo brasileiro. É o WebSummit On the Road, edição itinerante do evento, que deverá passar por oito cidades, incluindo Porto Alegre. A primeira parada do evento - e a única confirmada até o momento - será em Lages, em Santa Catarina, nesta semana, dias 9 e 10 de agosto. Gratuita, a iniciativa tem como objetivo apresentar o ecossistema português para empresários e estudantes brasileiros, através de palestras sobre oportunidades de negócios. Na capital gaúcha, o que se sabe, até o momento, é que há tratativas com a Fábrica do Futuro para ser sede do encontro, ainda neste mês.





A revista Tendências Academia, editada por Coletiva.net, já está em circulação. Bianual, a publicação chega ao mercado para, mais uma vez, aproximar e dialogar com estudantes, instituições de ensino e mercado sobre os rumos da Comunicação, bem como sobre o que acontece no meio acadêmico. Desta vez, o título traz matérias com assuntos que variam desde os caminhos após a formatura, até a relevância (ou não) do diploma universitário. Também há, nesta edição, uma pesquisa que gerou dois conteúdos especiais sobre o consumo de informação e as áreas que almejam trabalhar, além de artigos assinados por universitários.





O RenovaBR, movimento criado a fim de viabilizar e preparar futuras lideranças políticas para as eleições municipais de 2020, selecionou a publicitária e psicóloga Milene Bordini. Ela passou por um processo seletivo que contou com mais de 31 mil inscritos de todas as regiões do Brasil, e os escolhidos receberão formação, qualificação e capacitação por meio de atividades e cursos oferecidos pelo programa.

O publicitário Wellington Machado, que estava atuando na área Comercial da RDC TV desde janeiro deste ano, deixa a emissora. Ele está voltando para a Record TV RS, onde atuou por mais de cinco anos.





Descendente de italianos e natural de Veranópolis, José Mazzarollo aprendeu a língua estrangeira ainda antes do português. Fundador e dono da gráfica Comunicação Impressa há 40 anos, é um homem religioso e que acredita que o trabalho é uma benção. Formou-se em Administração porque acredita que assim quis o destino, apesar de ter estudado dois anos de Química e ainda brilhar os olhos ao falar da profissão deixada de lado. Saiba mais sobre a trajetória pessoal e profissional de Mazzarollo em Coletiva.net.