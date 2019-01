Curadoria. Cura o quê?

409

Márcia Christofoli

Edição impressa de 28/01/2019.

Curadoria: substantivo feminino. Ato, processo ou efeito de curar; cuidado. Função, atributo, cargo, poder de curador; curatela. Ok, conceito entendido. Será mesmo? Há quem diga que muitas das profissões promissoras em um futuro próximo ainda não existem. Outras, no entanto, tendem a ter cada vez mais sentido (tomara!). Talvez este seja o caso da função de curador. Muito utilizada em eventos (organizadores contam com especialistas em determinados assuntos para ajudar a construir o acontecimento de forma mais assertiva), a atividade também ganha espaço em conteúdo, publicações, projetos, treinamentos etc. O fato é que muitos dos próprios convidados para tal cargo não entendem qual é o seu papel. E vocês, o que entendem por curadoria?



Agora é oficial

Publicados no Diário Oficial do Estado, os nomes já mencionados nesta coluna foram confirmados pela Secretaria de Comunicação (Secom-RS) para compor diretorias e coordenações na nova gestão da pasta. De acordo com a publicação, Alexandre Elmi, Juliano Rodrigues e Renan Arais, além de Ricardo Gomes, responderão pelas diretorias de Jornalismo, Imprensa do Palácio Piratini, e Publicidade, respectivamente. Também foi oficializado o nome de Adriano Alves, como secretário adjunto da Secom-RS. Na área de Fotografia, estão Felipe Dalla Valle e Itamar Aguiar, enquanto a coordenação da TV Piratini está a cargo de Rosana Orlandi, e da Rádio Piratini, de Maria Helena Ruduit. Entre as demais nomeações estão Analissa Padilha Pereira, Bruno Ibaldo, Carolina Pereira Tavares, Daniel Borges Almeida, Eduardo Dutra Freitas, Eduardo Guterres Anneter, Franciane Stivalete, Gustavo Mansur, Isadora Marques Orlandi, Leni Ines Ferronato, Luis Fernando Alencastro Maria, Luis Fernando Carvalho Moreira, Manoella de Azevedo Rodrigues, Marcelo Egidio Flach, Michelle Raphaelli, Nara Sarmento, Rogder Timm, Suzi Scarton, Thamires Mondin e Vanessa Kannenberg.

Perfil

Guiga Gomes

Ela foi jogadora de vôlei da seleção gaúcha e mãe na adolescência. Guiga Gomes, produtora gráfica da agência DeBrito, é só orgulho quando se trata da sua origem, da filha e da profissão. Agraciada como Produtora de Agência do Ano no Salão ARP Night, da Associação Riograndense de Propaganda, em 2018, ela quase desistiu da publicidade em 2017. Saiba o motivo e conheça esta história em Coletiva.net.



Gente

Delmar Gentil se despede do dia a dia de BriviaDez

Delmar Gentil, VP Financeiro e de Operações da BriviaDez se prepara para deixar as atividades na agência. Ele segue na sociedade, mas passa a investir em projetos pessoais, que não têm relação com o mercado de Publicidade. O destino escolhido para os novos desafios foi São Paulo. Delmar ingressou na então agência Dez em 1994 e, ao longo da trajetória, foi presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul (Sinapro-RS) por duas gestões seguidas, exercendo, hoje, a função de secretário-geral da entidade.

O que vem por aí

O dia 9 de julho poderá ser emblemático para algumas marcas. É que, a partir daí, o Google Chrome bloqueará anúncios considerados abusivos em todo o mundo. A medida foi intitulada 'ad blocker' e está funcionando na Europa e América do Norte desde dezembro último. A medida visa impedir que os internautas sejam afastados da rede em virtude de experiências negativas com publicidade eletrônica. As peças enquadradas como abusivas deverão atingir anúncios em formato pop-up que cobrem a página, publicidades que forçam o usuário a aguardar alguns segundos para, então, poder fechar o aviso, além de vídeos automáticos com som, publicidades com mais de 30% de densidade e grandes banners fixos.



Agências

Rappi Brasil é atendido pela DZ Estúdio na Região Sul



A DZ Estúdio passou a responder pela comunicação do aplicativo de delivery Rappi Brasil na Região Sul. O trabalho abrange os polos Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba e é voltado à reestruturação da operação de marketing nessas cidades.



Parceiros

É amanhã! A primeira edição do Connected Content será realizada na ESPM-Sul, responsável pelo evento ao lado do Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul (Sinapro-RS), Band RS, Coletiva.net e Cuentos y Circo. A iniciativa é voltada para diretores de Criação e Planejamento, proprietários de agências de publicidade do Estado, bem como responsáveis por grandes contas do mercado gaúcho e nacional. Especialistas em conteúdo apresentarão reflexões e debaterão com o mercado publicitário gaúcho sobre a importância de repensar estratégias de comunicação para clientes.