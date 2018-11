Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Márcia Christofoli

Intervalo

Edição impressa de 05/11/2018. Alterada em 05/11 às 01h00min É (quase) chegada a hora

Eleições definidas - e diversas especulações sobre a nova composição das secretarias de Comunicação em breve. Novembro mal começo e na agenda já aparecem quase 10 eventos do mercado da Comunicação. E os temas são diversos: inovação, negócios, jornalismo esportivo, transformação digital, branded contente, tendências, entre outros. O clima de final de ano tende a ser mais leve, inspirador e cheio de sentimentos bons sendo espalhados. As campanhas começam a usar um tom mais emocional, os planos pessoais se voltam para as comemorações de fim de ano, como festa da empresa, natal e ano novo e os planejamentos começam a efervescer. Todos estes cenários são resumidos com apenas uma frase: o que será de nós, dos nossos negócios, das nossas equipes, das nossas metas, a partir de 1º de janeiro de 2019?

Inteligência Artificial, ou não

A 14ª edição do Festival de Interatividade e Comunicação ocorreu na última semana

COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

A 14ª edição do Festival de Interatividade e Comunicação (FIC 2018) ocorreu na última semana e reuniu mais de 1.600 pessoas na Unisinos Porto Alegre. Durante dois dias, os participantes puderam vivenciar uma verdadeira imersão nos conceitos de Inteligência Artificial. O tema foi abordado por mais de 30 palestrantes, vindo de diversas localidades - inclusive de fora do Rio Grande do Sul, que apresentaram diversos ângulos de um mesmo tema, uns de forma mais técnica, outros apostando em uma linguagem absolutamente didática. Com palestras simultâneas, workshops e premiação, o evento recebeu estudantes, empresários, autoridades e muitos interessados no assunto. Para o próximo ano, a Associação Brasileira de Agentes Digitais (Abradi-RS), que organiza o evento, promete novos ares, além de querer manter o local.

Pior não fica

A última edição do VAN Pro (Visão de Ambiente de Negócios em Agências de Propaganda), divulgada pela Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) registrou: a performance nas agências se manteve a mesma ao longo do ano. De acordo com o levantamento, a soma dos percentuais das empresas que declararam desempenho melhor ou igual ficou bem próxima, sendo 74% e 71,1%, respectivamente. O percentual das agências que esperavam por um ano melhor caiu de 51% para 36%, e o das que preveem um ano igual ao de 2017 subiu de 27% para 46%.



Perfil

Carlos Augusto Gostinski, o Augustão

COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

Carlos Augusto Gostinski é pouco conhecido. Quem realmente está na memória do mercado gaúcho é o Augustão. Ele quase foi futebolista, porém, aos 13 anos, o atual diretor comercial da Record TV RS conheceu o mundo da publicidade e desde lá percorre a Comunicação com seu jeito expansivo, de voz muito alta e muitos sorrisos a distribuir. Conheça essas e outras histórias em Coletiva.net

Agências

Campanha UERGS_SPR coluna Intervalo divulgação coletiva

COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

SPR assina o conceito "Transforme você. Transforme o mundo" da campanha do vestibular de verão 2019 da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Lançada na última semana em todo Estado, a ação conta com cartazes e peças digitais para reforçar o alcance e engajamento.

Gente

Faveco será o novo presidente da Alap

COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

Gaúcho residente em São Paulo há muitos anos, o publicitário Flávio Faveco Corrêa será o novo presidente da Associação Latino-Americana de Publicidade (Alap). A cerimônia de posse do sócio-dirtor da BrandMotion, consultoria empresarial está marcada para 4 de dezembro, quando se celebra o Dia Mundial da Propaganda. Faveco, que também é jornalista, já comandou a Ogilvy no Brasil, integrando posteriormente o conselho internacional da agência. Ele também foi presidente-executivo nacional da Associação Brasileira de Publicidade (Abap), em 2001.

Parceiros

Fortalecer as bandas autorais do Rio Grande do Sul. É com este objetivo que a jornalista Stephany Sander desenvolveu um projeto em parceria com o empresário e músico Jonathan Rickes. Chega ao mercado a Voo - Agência de Produção de Conteúdo Musical, empresa que busca profissionalizar o serviço autoral no Estado. Formada em Jornalismo pela Feevale em 2009, Stephany atuou na TV da universidade de Novo Hamburgo e na TV NH. Ainda, trabalhou como repórter na Guaíba e, há cinco anos, desempenha as funções de correspondente do Correio do Povo.