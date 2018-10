Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Márcia Christofoli

Intervalo

Edição impressa de 29/10/2018. Alterada em 29/10 às 01h00min E o 'real oficial'?

O final do ano é sempre marcado por uma enxurrada de eventos (como se não bastassem os milhões de outros ao longo dos últimos 10 meses!), de diversos segmentos, tamanhos e públicos. Grande parte deles trata de comportamento, tendências, cases, experiências. Agora, e para tratar de negócios de fato? Às vezes, falta uma troca de ideias para falar da prática, abordar o verdadeiro business, mostrar caminhos da "vida real oficial". Trazer grandes marcas para contar das suas façanhas é ótimo, mas longe da realidade de agências que trabalham com anunciantes locais, com verbas publicitárias cada vez mais reduzidas, que exigem planejamentos cada vez mais criativos e alternativos. A cabeça nas nuvens pode até ser uma velha característica da propaganda, mas e os pés no chão, começam a fazer sentido quando mesmo?

Soma de forças

Mauro Dorfman e Márcio Coelho assinam fusão de suas agências

Há poucos dias, o mercado recebeu a notícia de que Brivia e Sistema Dez realizaram uma fusão. A partir de agora, a BriviaDez passa a operar em unidade nas quatros cidades onde tem operações: Florianópolis, Novo Hamburgo, Porto Alegre e São Paulo. Conforme o agora presidente do Conselho Administrativo da nova agência, Mauro Dorfman, a decisão foi por uma soma de forças: "Optamos por unir a expertise digital da Brivia ao DNA criativo da Dez", resumiu, em entrevista à Intervalo. E, ao se referir à soma, explicou que os sócios de ambas as empresas permanecem exatamente nos mesmos cargos, não há demissão em nenhum lado, nem dispensa de clientes - já que não havia qualquer conflito em cada carteira. "O resultado é uma entrega muito mais completa e poderosa", comemorou Márcio Coelho, em conversa com a equipe da coluna.



Os melhores da ARP

Recentemente, os finalistas do Salão ARP, promovido pela Associação Riograndense de Propaganda, foram conhecidos pelo mercado. Ao longo de um dia inteiro, a entidade entregou placas aos mais votados em cada uma das 17 categorias, registrando tudo pelo seu Instragram. Nos quesitos mais aguardados concorrem: Cláudio Toigo, do Grupo RBS; Fernando Silveira, da Integrada; e Sérgio Cóssio, da Band RS ao título de Empresário ou Dirigente de Comunicação do Ano. Já como Agência do Ano estão na disputa Matriz, Moove e Morya. A votação está aberta e os associados podem escolher seus favoritos até 9 de novembro. A cerimônia de entrega dos prêmios será dia 14 do próximo mês, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul.

A DZ Estúdio foi vencedora em um processo de concorrência realizado pelo Hospital Mãe de Deus e agora responde pela sua conta digital. Começa, então, a responder pela gestão de canais e plataformas com o objetivo de consolidar a comunicação com os pacientes, familiares e comunidade, trabalhando em sinergia com a equipe interna do local responsável pelo atendimento ao público.

Da esquerda para direita: Sandro, Carlos, Michele, Eduardo e Daniel

E21 comemora conquistas de novas contas no segundo semestre. Trata-se das marcas Açotubo, Duas Rodas Industrial, Hard e Karsten. Na avaliação do presidente da agência, Luciano Vignoli, isso é resultado da consolidação das novas estratégias adotadas.

comemora conquistas de novas contas no segundo semestre. Trata-se das marcas Açotubo, Duas Rodas Industrial, Hard e Karsten. Na avaliação do presidente da agência, Luciano Vignoli, isso é resultado da consolidação das novas estratégias adotadas. SELLING apresenta novidades na equipe ao comemorar sua primeira década no mercado. Cinco profissionais, que atuavam como gerentes, foram promovidos a diretores: Carlos Cypriano (Planejamento), Daniel Fraga (Operações), Michelle Balthazar (Atendimento), Eduardo Medeiros e Sandro Pinto (Criação). Além disso, contratou a publicitária gaúcha Vanessa Bussolin como executiva de Mídia para atuar diretamente no Rio de Janeiro.



Miltinho Talaveira Coluna Intervalo divulgação Vini Dalla Rosa

Miltinho Talaveira é o novo parceiro da Pauta - Conexão e Conteúdo, que busca ampliar o trabalho de assessoria de imprensa e comunicação institucional. O publicitário atua em ações de relacionamento, tendo começado seu trabalho na empresa em jobs como os festivais de Cinema e o de Cultura e Gastronomia de Gramado, além da Oktoberfest de Igrejinha. Os próximos passos, nos quais ele atuará como gerente e previstos para ainda este ano, serão no sentido de obter resultados de imagem e engajamento nas redes sociais das marcas. Miltinho comandará ações voltadas para relacionamento, mentoring e mídias digitais.

Mariana Turkenicz

O Jornalismo não estava nos planos de Mariana Turkenicz, mas o empreendedorismo, sim. Neta do polonês Nacham, que refez a vida no Brasil com uma empresa de construção, e da lojista Fani, estava no DNA da sócia-fundadora da Enfato Multicomunicação ter o próprio negócio. Ao escolher ser jornalista pensou, no primeiro momento, que não se encaixava no desejo de gerir uma empresa. Após trancar a faculdade e fazer um mochilão pela Europa, se apaixonou pelo, então, Jornalismo Empresarial. Conheça essas e outras histórias de quem é assumidamente uma mãe coruja, em Coletiva.net.