Quem são os melhores?

O Salão da Propaganda se aproxima e, junto dele, sobram investidas em pedidos de indicações (é que, na primeira fase, o mercado sugere os melhores para, depois disso, votar nos preferidos entre os mais citados). E essas campanhas chegam de todos os lados: e-mail, redes sociais, WhatsApp. Se é eficaz esse corpo a corpo, não há como saber ao certo, o fato é que o clima de competição é interessante e saudável, e mexe com o ecossistema publicitário de uma maneira capaz de deixar muitos ansiosos - e isso serve mesmo para os menos envolvidos, como a imprensa. O que resta ao mercado é esperar a tradicional festa do Jantar da Propaganda para saber quem conseguiu cativar votos e levar para casa a almejada estrela.

Para servir de inspiração

Cases que inspirem a pensar de forma diferente sobre alguma temática. Esse é o objetivo do projeto Experiências Transformadoras, que fará parte da nova edição do Festival da Transformação 2018 (FT18), marcado para 24 e 25 de novembro, na ESPM-Sul. A ideia é que pessoas tenham espaço para contar histórias únicas, compartilhando essas vivências de forma voluntária. As selecionadas deverão estar ligadas aos temas propostos pelo festival: Cultura, Empreendedorismo, Inovação, Marketing e Tecnologia.

Prêmio ao RS

O Rio Grande do Sul faturou um prêmio internacional. Acontece que a professora da Univates, de Lajeado, dos cursos de Design e Publicidade e Propaganda, Elizete de Azevedo Kreutz, foi reconhecida no evento sobre marcas Brand Design Research, em Londres, na Inglaterra, sendo a única brasileira na ocasião. Ela, que também é coordenadora do MBA em Branding & Business da faculdade, apresentou o trabalho Marcas Mutantes na Sociedade Contemporânea, que recebeu o título de melhor artigo científico da conferência. Feliz com a distinção, a professora enalteceu o fato de ser premiada no evento vinculado ao London Design Festival por uma pesquisa a qual desenvolve há 18 anos.