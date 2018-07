Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

José A. V. da Cunha

Intervalo

Edição impressa de 23/07/2018. Alterada em 22/07 às 22h05min A quarta revolução avança...

As novas tecnologias que impactam fortemente nosso mundinho estão revolucionando as relações sociais e econômicas, mesmo para quem está dormitando e não se dá conta do que se passa ao redor. O planeta entrou de cara na Quarta Revolução Industrial, assim mesmo, uma era marcada com maiúsculas, na qual a internet das coisas e a computação na nuvem atingem dimensões inimagináveis até dez anos atrás. É um novo mundo em que a inteligência artificial contribui para alterar as relações que humanos têm com as coisas e os objetos que os cercam.

... e o digital atua como um polvo

No segmento da comunicação, tudo se altera, a cada hora, a cada momento. E nessa imensa aldeia global, o que se passa lá fora nos atinge inevitavelmente. Um bom exemplo está na nova ação da AT&T, que, há poucas semanas, comprou a Time Warner por US$ 85 bilhões. Dedica-se, agora, a investir no on-line e vai comprar a empresa de venda de anúncios AppNexus, que administra uma plataforma digital para anunciantes comprarem espaços. Com isso, a AT& amplia sua atuação no setor para competir com Google e Facebook, e vitamina sua presença de publicidade na Ásia, Austrália, Europa e América Latina. Não conhece a AppNexus? Pois saiba que ela transaciona mais de 11,4 bilhões de impressões diariamente!



Moove muda para avançar

Aira e Luana: foco nas mudanças

/COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

Duas semanas após este colunista deixar a sociedade na Moove, o sócio-fundador José Luiz Fuscaldo consolidou a nova composição acionária. Agora, ao lado de Alberto Meneghetti, que ingressara na sociedade há dois meses, estão as executivas Aira Franciosi, Denise Milão e Luana Rodrigues. Aira e Denise dedicam-se à gestão, enquanto Luana segue responsável pela operação. "A Moove é especial pelo projeto desafiador e permanentemente focado nas mudanças que o negócio exige", disse Aira ao Coletiva.net. Luana, por sua vez, fez a profissão de fé: "Certamente, trilharemos juntos um caminho de muito trabalho e prosperidade".

Agências

DEZ criou para APAEs os Inclumojis, uma série de emojis inspirados em pessoas com síndrome de down, com o objetivo de incentivar o debate e dar visibilidade aos cerca de 300 mil brasileiros na condição. O site criou para APAEs os Inclumojis, uma série de emojis inspirados em pessoas com síndrome de down, com o objetivo de incentivar o debate e dar visibilidade aos cerca de 300 mil brasileiros na condição. O site www.inclumojis.com informa sobre o projeto e orienta quem quiser doar. W3HAUS assina a campanha de lançamento do Woop Sicredi, a conta digital do Sicredi. Ação inclui filme, peças para redes sociais e toda a estratégia de mídia. ESCALA criou para o cliente Melnick Even a campanha que divulga as novidades referentes ao Pontal do Estaleiro. CADERNO pelo Dia do Comércio, neste JC, teve anúncios assinados por Competece (Senac), Global (Sindilojas), PublivarOn (STV) e Zoégas (ESPM). ALRIGHT lançou a Alright Trading Desk (A/TD), empresa que entrega soluções em mídia digital programática para negócios que desejam aumentar visibilidade, performance e resultados. A compra da mídia acontece entre plataformas de venda nos espaços digitais e o custo é baseado nas informações do usuário e em quanto os anunciantes estão ofertando pelo espaço.

Parceiros

PRESS REVISÃO, empresa dirigida por Luís Augusto Junges Lopes, comemorou a marca de 800 publicações com o livro "Paulo Vellinho - O realizador de um sonho chamado Springer", de Mario de Santi. Especializada em revisão de Português, a Press tem entre seus trabalhos atuais as publicações AABB em Revista; Posto Avançado e Revista da Amrigs. Entre seus outros clientes, alinha o portal Coletiva.net, as agências Alma da Palavra e Santo Expedito e as editoras Capítulo 1, Casa Verde, Literalis e Papo Abissal. PRIMER PRODUÇÕES, empresa de Santa Catarina, venceu a licitação da Assembleia Legislativa para prestar serviços para a TV AL. Mas a vencedora do certame ainda não pode assumir devido a um recurso da Eixo Z, que atuou nos últimos cinco anos na AL. Apresentou a melhor proposta, mas foi desclassificada porque o edital não admitia concorrentes registrados no regime do Simples Nacional. Enquanto a pendência não se decide, a TV AL reprisa programas.



Perfil

O perfil publicado nesta semana por Coletiva.net é do publicitário Gabriel Besnos.



Ativa chega aos 40 anos

A Ativa Multicanal, empresa especializada em mídia externa, está marcando a passagem de seu 40º aniversário com a campanha "Acredite". Criadas pela agência Zebrapop, as peças estão em canais de comunicação como outdoor, front light, bancas, painéis eletrônicos e traseiras de ônibus nas ruas de Porto Alegre. O executivo Dannie Dubin explicou que a campanha foi criada para estimular ações positivas e a participação da população em temas de interesse geral. "Ao longo desses 40 anos, apoiamos a cultura e instituições filantrópicas. Agora, queremos motivar as pessoas com essas questões atuais", disse Dubin.

Gente



JEFERSON BERNARDES/AGÊNCIA PREVIEW/JC

Ricardo Piccoli foi anunciado como novo diretor de Operações da Sinergy, ganhando a missão de modernizar a gestão e trazer a visão de desenvolvimento para o negócio. "Acredito que minha experiência de tantos anos na área de Tecnologia vai somar as forças que a empresa possui para entregar soluções cada vez melhores e integradas", disse o executivo. Ele já atuou com marcas como Azaléia, Tramontina e Walmart e em projetos para Claro, Grupo Ipiranga, Gerdau, O Globo, Petrobras e Vivo, entre outros.



Tá ligado

Entre 3 e 5 de agosto será realizada a primeira edição do RP WEEKend, evento de comunicação que se apresenta como uma imersão no mundo das Relações Públicas. Com o tema Influência, muito além do digital, o projeto pretende debater de que formas marcas e negócios podem se tornar influenciadores gerando valor. Um dos workshops que aborda diretamente a questão da influência além do digital é o de Amanda Takassiki, cofundadora do Coletivo Todo mundo precisa de um RP, que promove o evento. A programação completa está em doity.com.br/rp-weekend



By the way...

... dom Irno se contenta com pouco e festejará se ganhar um par de meias no Dia dos Pais. Com esta crise...