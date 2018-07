Colunas CORRIGIR | Compartilhar

José A. V. da Cunha

Intervalo

15/07/2018 - 22h02min. Alterada em 15/07 às 22h02min Marketing para atrair

ARP começa a distribuir credenciais a sócios

A Associação Riograndense de Propaganda (ARP) segue na toada para atrair associados e recuperar relevância no mercado. A mais nova ação pode parecer simples, mas é um passo básico para marcar o atual processo de mudanças: começaram a circular para os sócios as novas credenciais de acesso aos eventos, como parte de uma ação de marketing direto que traz, ainda, a nova marca, desenvolvida pelo núcleo de Design da DeBrito Sul. A categoria de sócio Platinum garante participação em todas as atividades e eventos regulares da entidade; a Free Pass permite acesso às atividades regulares e a eventos e conteúdos exclusivos; e a Young, para sócios até 30 anos, dá acesso aos eventos direcionados para quem está no início da carreira. "E vem muito mais por aí", antecipou a presidente Liana Bazanella.

Antifraude

Em parceria com um escritório de advocacia, a Abap (Associação Brasileira das Agências de Publicidade) lançou uma cartilha Institucional de Segurança da Informação e Prevenção a Fraudes. O nome pomposo embute uma causa nobre: com o documento, a entidade orienta as empresas do setor sobre as melhores práticas para prevenir-se e proteger-se no ambiente virtual. Obter a cartilha é fácil, basta entrar em bit.ly/2tPT7as



Por relações melhores

Ocorreu no início do mês, mas ainda merece registro a iniciativa da Associação de Marketing Promocional, que promoveu o Dia Ampro, destinado a profissionais ligados ao mercado de Live Marketing. Teve workshop ministrado sobre princípios para a relação sustentável entre clientes e agências, além de técnicas de análise de viabilidade econômica em concorrências e projetos. E palestras sobre Direito Digital e sobre a experiência em empreender em Porto Alegre, esta a cargo do empreendedor Cezar Paz. "Saímos do encontro mais fortes", festejou o diretor da Regional Sul da Ampro, Pedro Fossati.

Das estultices que nos assolam

São incontáveis as dúvidas, as incoerências e os fantasmas lançados no nebuloso cenário político brasileiro pela nova regulamentação sobre o que se pode e não pode fazer durante o período eleitoral. Na dúvida, governantes acabam adotando medidas drásticas, como ocorre agora com o governo do Estado, que suspendeu a publicação de notícias nas páginas de internet de todos os órgãos estaduais, incluindo postagens em redes sociais e sites de programas específicos. Assim, agora não há nem como saber algo sobre os detalhes de programas, projetos ou qualquer ação desenvolvida pelos Três Poderes, como perfis de departamentos, diretorias, setores, coordenadorias regionais.

AGÊNCIAS



MOOVE anunciou a conquista de uma conta internacional, a AirScout International, empresa norte-americana que trabalha com gestão proativa de cultivos. Sua tecnologia resulta em um avanço na captura de imagens aéreas agrícolas.

anunciou a conquista de uma conta internacional, a AirScout International, empresa norte-americana que trabalha com gestão proativa de cultivos. Sua tecnologia resulta em um avanço na captura de imagens aéreas agrícolas. ZON DESIGN criou a nova identidade visual para a exposição do cliente Tramontina em iluminação LED (foto). Além da criação estratégica, se ocupa do desdobramento ideia em todas as embalagens e materiais de PDV.



PARCEIROS

RSBLOGGERS criou a Influencers Academy, cuja proposta é capacitar influenciadores digitais e interessados em ingressar nesse universo online sobre produção, gestão e comercialização de conteúdo profissional. Uma série de workshops será oferecida a este público em parceria com a Sympla, no Vox Coworking (Rua Cabral, 116). Serão oferecidos cinco encontros mensais, de julho a novembro, nos quais serão detalhados as principais necessidades e os maiores desafios dos criadores digitais. Para saber mais, o endereço é sympla.com.br/rsbloggers



PERFIL



O perfil publicado esta semana por Coletiva.net é do cineasta e professor universitário Carlos Gerbase.



TÁ LIGADO

MÍDIA DADOS , a publicação do Grupo de Mídia de São Paulo que traz um amplo panorama dos meios no Brasil - de out-of-home (OOH), televisão, cinema e impresso até meios digitais e mobile - está disponível também na web, no endereço midiadados.org.br. Inclui temas como o crescimento do mobile e a gestão de dados e métricas em diferentes meios, além de 60 entrevistas em vídeo com os principais líderes de veículos de comunicação no Brasil em seu canal no Youtube.

, a publicação do Grupo de Mídia de São Paulo que traz um amplo panorama dos meios no Brasil - de out-of-home (OOH), televisão, cinema e impresso até meios digitais e mobile - está disponível também na web, no endereço midiadados.org.br. Inclui temas como o crescimento do mobile e a gestão de dados e métricas em diferentes meios, além de 60 entrevistas em vídeo com os principais líderes de veículos de comunicação no Brasil em seu canal no Youtube. I CONGRESSO de Comunicação, da Associação Católica de Comunicação - Signis Brasil está com inscrições abertas. Objetiva debater o consumo de mídia em tempo de mercado digital e promover a reflexão e a troca de experiências inovadoras em comunicações para a propagação da paz. O evento ocorrerá entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, na Pousada Convento São Lourenço de Capuchinhos, em Porto Alegre. Informações completas estão em signis.org.br.

BY THE WAY...

... dom Irno coça o queixo com preocupação ao perguntar: será que o Judiciário, nosso último baluarte institucional, também foi pras cucuias?