José A. V. da Cunha

Intervalo

Notícia da edição impressa de 02/07/2018. Alterada em 02/07 às 01h00min Conquistas com criatividade...

José Papa é o diretor administrativo do Cannes Lions

A criatividade na publicidade, o negócio da comunicação e o próprio Brasil estão em crise, mas o que se viu este ano no Festival de Cannes passou longe de tudo isto. Agências brasileiras conquistaram 101 Leões na edição que se encerrou no último dia 22, e nestas conquistas estão dois Gran Prix, nove Leões de Ouro, 30 de Prata e 60 de Bronze. Grey e Africa, ambas de São Paulo, foram as mais premiadas, com 15 e 14 Leões. Um brasileiro, José Papa Neto, diretor administrativo do Cannes Lions, destacou que, em meio à ascensão da Inteligência Artificial, tópico muito debatido durante o evento, a criatividade seguiu pontuando como um grande valor do ser humano, pois, acredita ele, não vai ser replicada pelas máquinas. "Por melhor que seja o algoritmo por trás de qualquer plataforma de IA, a criatividade é o que nos fez chegar aqui", disse.

... a despeito de toda a crise

Jurado em Cannes, Álvaro Rodrigues, CEO da Fullpack, disse para a repórter Cleidei Pereira, que estava em Cannes cobrindo para Coletiva.net, que, embora a crise econômica impacte diretamente na indústria, e os cortes de despesas e investimentos acabem se refletindo na qualidade do material produzido, existem dois olhares: "Um é entender isso como um freio sobre produção, um limitador de investimento. Mas, no aspecto criativo, pode ser impulsionador. É na crise que eu tenho que ser mais criativo, para que minha ideia se sobressaia na falta de verba". Eco Moliterno, da Accenture Interactive, adicionou que crise, de uma certa maneira, "provoca a gente a ser mais criativo ainda, e aí que eu vejo um diferencial para a nossa indústria". E concluiu, otimista: "Minha mensagem é: não deixe se abalar pela crise. Tire o 's' e crie".

Das mudanças de geração...

O mercado mal processou o perfil da geração Y, ou os famosos millenials, e já precisa começar a se preparar para os próximos consumidores, a geração Z, aqueles nascidos entre 1995 e 2009. Como esta geração será cada vez mais influente, as empresas precisam estar preparadas e torná-los parte de sua estratégia de negócios - embora, é verdade, tenham uma renda limitada como os millenials. Uma pesquisa do Euromonitor mostrou que eles são mais engajados socialmente, têm mente aberta, são pragmáticos e individualistas. Para conquistá-los, as marcas devem apostar em autenticidade, tecnologia e igualdade social.

... e o que move a geração Z

Segundo concluiu o Euromonitor, enquanto os millennials cresceram com computadores em suas casas, a geração Z é a primeira nascida em um mundo digital. Com essa habilidade, eles esperam que as marcas atuem também como nativos digitais, criando uma experiência semelhante e unificada em lojas, dispositivos digitais e móveis. E eles são consumidores pragmáticos e cautelosos: preferem produtos que oferecem valores e refletem a vida real. Estão interessados em inovação e empreendedorismo, e procuram produtos para capacitá-los e ajudá-los a expressar sua individualidade.

Abaixo as fake news

O SBT lançou um movimento elogiável contra notícias falsas, com o objetivo de reforçar a credibilidade das informações transmitidas pelo Jornalismo da emissora para o ambiente virtual. Dez programetes explicam o que são fake news. Outro projeto, denominado Comprova, foi lançado em nível nacional. Reúne jornalistas de 24 empresas nacionais e objetiva identificar o noticiário fraudulento que se multiplicará no período eleitoral. São iniciativas muito oportunas inclusive porque o Brasil é o país é o mais atento em relação a fake news, segundo uma avaliação do Instituto Reuters que mostra que 85% dos entrevistados brasileiros se preocupam com a veracidade e a possibilidade de manipulação nas notícias lidas.

AGÊNCIAS

EZOOM AGÊNCIA ONLIFE é o nome da empresa criada a partir da fusão das agências Ezoom Digital e Original Branding, de Caxias. Comandada pelos sócios Angela Ramalho, Rodrigo Rossa e Samuel Jardim, a nova empresa também incorporou a produtora Expert, do Rio de Janeiro e projeta abrir escritório em São Paulo.



TÁ LIGADO

O Grupo de Produção do Rio Grande do Sul promove nesta quarta-feira o workshop "Direitos autorais e banco de imagem", que terá palestras do advogado e mestre em Direitos Intelectuais Lucas Saretta e do gerente de Soluções Estratégicas da Shutterstock Brasil, Luciano Oliveira, que falará sobre o banco de imagens em "Storytelling with peice of mind". Será às 20h, no auditório da ARP, com inscrições gratuitas e podem ser feitas via arp@arpnet.com.br. Mythago Produções e Centhury Soluções Gráficas patrocinam o evento. Até quarta-feira vai o prazo para que inscrições de cases ao Top de Marketing 2018, promovido pela ADVB-RS. A premiação reconhece as melhores estratégias e práticas mercadológicas de organizações em diferentes segmentos de atuação. Os finalistas serão divulgados em 7 de agosto, enquanto os vencedores serão conhecidos em 6 de setembro. Para saber mais, o melhor caminho é escrever para topdemarketing@advb.com.br.

gente

Patricia Angeletti

A publicitária Patrícia Angeletti é a mais nova sócia da W3haus, juntando-se a Alessandro Cauduro, Chico Baldini e Tiago Ritter. Patrícia estava há três anos como diretora de Mídia, e agora assumiu a função de vice-presidente do setor. Já presidiu o Grupo de Mídia do Rio Grande do Sul, participou de projetos premiados internacionalmente e, com 15 anos de experiência, respondeu pela liderança estratégica de mídia de marcas como Renner, Camicado, Grupo Herval, BRMalls e Ambev.

O designer gráfico Vini Marques, ex-Escala, chegou à Global, onde passou a dividir a Direção de Criação ao lado de Juliano Faerman. Com experiência em projetos voltados para a Comunicação de Moda, Vini já assinou trabalhos para marcas como Pompéia, Renner, Usaflex, Colcci, Coca-Cola Jeans, Agibank e Vonpar Alimentos. Recebeu o título de Designer do Ano da Associação Riograndense de Propaganda (ARP), o ouro em Design no Festival Iberoamericano de Publicidade (Fiap - edição de Buenos Aires) e bronze no Idea/Brasil.

perfil

O perfil publicado esta semana por Coletiva.net é do executivo Marcelo Leite.



BY THE WAY...

... dom Irno ensina que a educação é uma questão tão séria que deveríamos aprender a ser jovens eternamente. No espírito, sempre, e cuidando do físico desde cedo.