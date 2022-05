Um domingo muito especial

Há duas opções para festejar condignamente a data das mamães: enfrentar o maior movimento do ano nos restaurantes - e muitos se recusam a fazer reservas -, ou lançar-se à cozinha, protegendo dessa tarefa aquela que normalmente é sua maior frequentadora. Se a opção for esta, aqui vai uma receita fácil de executar e que pode ser multiplicada na medida exata do número de comensais.

Encerrar um trabalho de 22 anos aqui neste espaço não é fácil. Mas não poderia fazê-lo sem agradecer o apoio e a simpatia com que fui tratado por tantos leitores que me dirigiram mensagens ao longo desse tempo. Tudo isso, e apenas isso, me motivou a escrever esta página por duas décadas, período que se soma a uma jornada iniciada em 1974, como o mais jovem colunista de outro jornal - na época o único a escrever sobre gastronomia e vinhos no Rio Grande.

Muito obrigado pela saudável companhia, bom apetite sempre!