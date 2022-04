Bacalhau em versão requintada

Em princípio, salvei a receita pensando na Semana Santa. Mas com seus ingredientes nada triviais e o elogiável resultado final, reconsiderei: ela merece antecedência para quem a desejar servir no feriado religioso. E lugar de honra, em qualquer ocasião que requeira uma iguaria desse quilate. A sugestão veio da equipe da Seara Pescados, não é difícil de executar - apenas há que ter o timing para a preparação de cada item.

Via e-mail

Roteiro das sorveterias

Algo acontece no mundo dos sorvetes, pelo menos no circuito do Moinhos de Vento: há poucas semanas a Santino, famosa em Santa Maria, abriu filial na Rua Hilário Ribeiro, no espaço - todo redecorado - onde operou o Amêndoa. A meia quadra dali surgiu a Bacio di Latte (foto), que até então só operava nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e Barra, e agora aterrissa em plena Padre Chagas.

Logo na quadra seguinte está a Di Argento, a mais antiga de todas, com suas mesas na calçada; dobrando a esquina na Dinarte Ribeiro, deparamos com a Just Cold Creamary e, logo adiante, no atalho para a Pracinha Maurício Cardoso, a bem-sucedida Gianluca Zaffari.

Considerando que no Moinhos Shopping existe a Troppo Buono, podemos dizer que o bairro está fartamente suprido de sorveterias. De diferentes estilos, é verdade, mas todo mundo vendendo sorvete.

Bom para os apreciadores, sim, desde que eles mantenham o hábito durante os meses de frio e gerem o consumo indispensável para que todas as concorrentes sustentem suas portas abertas.