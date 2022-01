Culinárias asiáticas, com estilo

Alguém ficou com saudade do Thai Mee? Certamente, até eu. Mas há uns seis meses surgiu coisa ainda melhor: o Asiana, que acrescentou outros aos sócios do tailandês que funcionava no Boulevard e alçou a igual condição o chef Victor Jong. Então, instalou-se no agradável segundo andar da Casa Prado e pronto - ganhamos um informalmente elegante restaurante asiático, no badalado circuito da Dinarte Ribeiro. Aliás, há mesas em um terraço com vista para essa rua e mais uma centena de lugares no salão. Ali, de um lado se visualiza a cozinha por inteiro e, ao fundo, a pracinha Maurício Cardoso. Os best sellers do menu foram mantidos, houve breves acréscimos das culinárias de China, Japão, Camboja, Mongólia, Coreia e Laos, mas a da Tailândia continua sendo a predominante. O serviço é atento, o garçom que nos atendeu dominava perfeitamente o menu, coquetéis clássicos estavam disponíveis, como Aperol Spritz (R$ 38,00). Começamos partilhando camarões crocantes ao molho agridoce (R$ 74,00), depois um elogiado Cantonese Steamed Salmon (salmão cozido ao estilo cantonês, com brócolis, gengibre e shiitake - R$ 94,00) e, para o colunista, este Gaeng Kiew Wan Goong da foto - curry verde e leite de coco com camarões (R$ 119,00). Sobremesas eram cinco, optamos por delicada Tub Tim Grob - amêndoa da água, também chamada flor de lótus, com leite de coco (na foto 3, R$ 28,00). Asiana Rua Dinarte Ribeiro 148, segundo andar, tel. (51) 99488-9119 De terças-feiras a sábados, das 19h à 0h

Macarons. Uma amostra deles está na foto, mas o elenco chega a 30 especialidades em Le Petit, inaugurada no terceiro andar do Moinhos Shopping

Macarons. Uma amostra deles está na foto, mas o elenco chega a 30 especialidades em Le Petit, inaugurada no terceiro andar do Moinhos Shopping. A loja tem apenas uma mesinha, mas vimos muita gente levar para casa, em bonitas embalagens. Experimentamos macarons de baunilha, doce de leite e bergamota (foto) - delícias por R$ 8,50 cada. A rede Le Petit surgiu em Bento Gonçalves e desde 2014 já vendeu mais de 3,7 milhões de unidades em suas atuais 17 lojas de cinco estados brasileiros. A Barbarella todo mundo conhece, inovou em Porto Alegre com seus pães de fermentação natural. Pois agora ela chegou a Curitiba - e chegou grandona, como se vê na foto. Fica convenientemente plantada no Batel, bairro mais badalado da cidade. E certamente fará sucesso, trata-se de uma capital moderna, com admirável gastronomia, que preciso rever com urgência. Outro motivo para ir a Curitiba: os costelões 24 horas. Sim, a especialidade são as costelas assadas lentamente - tem que saber escolher e, claro, assar -, mas o processo não leva um dia inteiro. Falo de casas especializadas, que viram dia e noite assando e servindo costelões ininterruptamente. O que leitor vê nesta imagem? Haddock ao molho béarnaise, executado pelo colunista. Só que não: após intensa garimpagem, encontrei no Armazém dos Importados (Rua Padre Chagas), por R$ 169,00 o quilo e comprei ligeirinho - o famoso peixe escocês é raridade por aqui. E continua sendo: já em casa, um exame acurado do rótulo do fabricante (Damm) revelou o conteúdo como sendo bacalhau defumado. Fica bem parecido, saí do jantar aplaudido pela família, mas não era haddock. Se alguém souber onde tem, por favor me conte.



