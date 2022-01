Domingo na churrascaria

Aí o leitor pergunta: quanto custa? Pois é, justíssimos R$ 84,90 e isso porque era domingo. Nos jantares e nos sábados, custa R$ 79,90; nos almoços das segundas às sextas-feiras, R$ 69,90, pagos no caixa, sem qualquer acréscimo e com todas as carnes. Uma excelente relação entre preço e qualidade, em um bom ambiente, com garçons atentos e gentis.

Mas no que concerne a carnes, bem, aí ocorre um incessante desfile delas, tanto assadas quanto grelhadas. E não tem aquela de o espeto de picanha sumir de circulação: o cliente consegue dar o ritmo desejado a sua refeição sem faltar nada. Outros destaques do rodízio: paleta de ovelha, um tenro e saboroso vazio (foto), leitão à pururuca e grelhados como entrecôte, costela em tiras e alcatra.

via e-mail

Foi uma agradável conversa com Newton Kalil, em 50 minutos que incluíram momentos nostálgicos sobre gastronomia em Porto Alegre - reveja no YouTube o programa do dia 06/01/22. Mas o Gourmets na TV costuma ir além, com algum convidado cozinhando ao vivo. De segundas a sextas-feiras, às 18h, na RDCTV.

Alguém da família curtiu almoço fit no Iguatemi: filé de salmão grelhado, salada e batata doce assada (foto). Preço: R$ 38,00.

A partir da esquerda, Artur Venzon, Filipe Alves e Pedro Venzon. São os criadores do Wills Bar da Avenida Nova York, da filial no Cais Embarcadero e, desde 19 de dezembro, do Vita Boulevard Gramado, na Rua São Pedro 757, que promete espírito ainda mais nova-iorquino do que os anteriores. De terças a sextas-feiras, das 17h à 0h - sábados e domingos, a partir de 12h.