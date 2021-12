Pernil de porco natalino

Observação: quem desejar as receitas desses acompanhamentos, pode pedir ao e-mail do colunista: [email protected]

A receita é do chef Giordano Tarso, do restaurante Colheita Butique Sazonal, localizado em Pinto Bandeira, pequeno município com alguns tradicionais e novos vinicultores. Um aviso: a carne tem que marinar de seis a 12 horas, então há que começar logo. Feliz Natal a todos!

Do zero ao infinito

Quem lembra da primeira Fogo de Chão, na zona Sul de Porto Alegre? Essa foto de 1979, em preto e branco, talvez refresque a memória dos que a conheceram, pouco mais do que um confortável galpão, com excelentes carnes. Ela se encontra, em formato de um grande painel, nas antessalas de algumas das atuais churrascarias do grupo - oito no Brasil e 44 espalhadas por Estados Unidos, Porto Rico, México e Oriente Médio. Essa expansão começou pelo Texas e, há uns dez anos, espantei-me ao conhecer a unidade de São Francisco, na Califórnia.

Há três semanas, em mais uma escapada a São Paulo, almoçamos na Fogo de Chão do Shopping Center Norte. E mesmo que seus fundadores (os gaúchos Arri e Jair Coser) tenham vendido a rede a um grupo americano - hoje pertence ao Rhône e tem ações em Bolsa-, confesso ter ficado orgulhoso com o legado de qualidade que nossos conterrâneos deixaram aos atuais proprietários.

O bufê é um espetáculo, bem maior do que se vê na foto ao lado, com o presunto espanhol em primeiro plano. Por R$ 99,00, só ficando ali, pode-se almoçar fartamente, inclusive alguns pratos quentes disponíveis.

Mas seria uma lástima abrir mão do rodízio, pela variedade, a alta qualidade e a solicitude dos garçons, quase memorizando o gosto de cada comensal. Nosso Pedro, por exemplo, que em seus 12 anos de vida contentou-se apenas com picanha, abriu sucessivos precedentes a preciosos bifes de ancho. Eu acrescentaria a costela premium e a paleta de cordeiro, apesar de tantas outras tentações do rodízio (R$ 180,00 por pessoa).

Com água mineral, duas sobremesas (R$ 30,00 cada), dois espressos (R$ 12,00 cada) e a gorjeta sugerida (e merecida) de 13%, nossa conta chegou a R$ 772, 92. Cotidianamente, só para pessoa jurídica. Mas, em viagem de passeio, valeu cada centavo.