Para um dia de sol

Em uma tarde luminosa como foi a de domingo passado, decidimos apostar na Zona Sul da cidade. E fomos margeando o Guaíba, passando o Iate Clube, depois o Veleiros - que só aceita associados - até encontrarmos refúgio no Jangadeiros, encravado em uma tranquila rua do bairro Tristeza. Fila de espera, sim, mas organizada, pessoas aguardando sossegadamente nos bancos do jardim - e olhem que quando encontro restaurantes lotados, costumo ir embora. No caso, valeu a pena: em 15 minutos estávamos acomodados em uma mesa do deck. No amplo salão do Pimenta Rosa, três bufês com cada travessa claramente identificada o que - já cansei de argumentar - evita contrariedades e desperdício. Saladas fresquíssimas, outras mais elaboradas, pratos principais e acompanhamentos bem equilibrados - na imagem, um filé de peixe à romana, camarões à Punta del Este e risoto de funghi, mas também havia filé, pasteis de queijo, massas e molhos. Nada de espetacular, mas tudo bem feito e com pronta reposição, o que em bufês é essencial. O ponto mais alto estava reservado para o final. Sim, o balcão de sobremesas, com alguns básicos, mais torta da Milka e duas delícias: pudim de leite e crème brûlée de doce de leite. Com uma água mineral, um Aperol Spritz e a merecida gorjeta, nossa conta ficou em R$ 192,50.

Muita coisa acontecendo em Canela



DIEGO LARRÉ/DIVULGAÇÃO/JC

Para quem, como o colunista, sempre foi fã do Laje de Pedra, a boa notícia é que uma parte do complexo já se movimenta, com novas parcerias. O pessoal do 20BARRA9, sucesso em Porto Alegre, está lançando o Restaurante 1835, empreendimento na ordem de R$ 7 milhões. Em seis ambientes, com área total de 1.000m², aproveita a paisagem linda do Vale do Quilombo, e proporciona a escolha das carnes por uma vitrine. A mesa do assador - função para ser assumida pelo cliente - é outra atração dos almoços e jantares. Um evento que deve movimentar a cidade inicia-se nesta sexta-feira e prossegue até dia 9 de janeiro: o Festival Gastronomia & Vinhos. Chefs e restaurantes irão criar pratos doces e salgados, a serem harmonizados com vinhos e espumantes. Estão confirmados o ótimo Containner Bistrot, o charmoso Magnólia, o Pappardelle, o Farol, as vinícolas Jolimont, Dunamis e a argentina Nieto Senetiner. @gastronomiaevinhos Tudo acontece na Praça João Corrêa, de quintas-feiras a domingos, das 11h às 22h. Entrada franca, com as opções doces disponíveis por R$ 20,00 e as salgadas por R$ 30,00. Veja mais em

Uma variação do gim tônica