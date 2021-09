Uma variação da rösti

Carlos Pires de Miranda

Sou fã de batata suíça, originalmente chamada rösti, desde que integrava o menu do Korote, como escolta do filé à moscovita, sucesso em Porto Alegre nos anos 1980, por aí. Mas é da Praia do Rosa, em Imbituba (SC), que o restaurante Refúgio do Pescador envia uma brasileiríssima sucessora dessa iguaria: ao invés de batata, mandioca. Vai bem com carnes e pescados, vale experimentar.