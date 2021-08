Baiana autêntica

Futebol sem público e limitações que a pandemia impõe aos restaurantes suspenderam nossas escapadas a São Paulo. Lá, uma das visitas obrigatórias é ao Consulado da Bahia, em Pinheiros, por sua irresistível moqueca. Bem parecida com a receita abaixo, que vem do Itacaré Eco Resort, no litoral baiano. Não se assuste com a quantidade de ingredientes, pois é muito fácil de fazer.

Uma sugestão adequada a homenagear os papais neste domingo.

Moqueca de peixe e camarão

Enviada por chef Jandes Morais

Ingredientes [duas porções]

50 g de alho

100 g de cebola

100 g de pimentão amarelo

100 g de pimentão vermelho

20 g de pimenta doce (de cheiro)

100 g de tomate

1 limão taiti

1 limão siciliano

50 g de salsinha

50 g de coentro

10 g de gengibre

50 ml de azeite de oliva

100 ml de azeite de dendê

400 ml de leite de coco

250g de peixe branco (robalo, pescada ou badejo)

250 g de camarão

farinha de mandioca para o pirão

300 g de arroz cozido

100 ml de leite de coco

50 g de coco fresco (ralado grosso)

Modo de preparar

1 Reservar duas rodelas de cada pimentão, da cebola e do tomate para decoração. Cortar o restante em cubinhos.

2 Dividir o peixe ao meio e temperar junto com os camarões, utilizando azeite, sal, raspas e sucos dos limões, gengibre, pimenta do reino e pimenta doce. Deixar marinando por cinco minutos.

3 Dourar alho no dendê, juntar cebola, pimentões, tomate e refogar bem.

4 Adicionar o peixe e, quando dourar, o leite de coco. Ferver até que esteja cozido e macio. Acrescentar camarões e manter no fogo mais um pouco, cuidando para não enrijecerem.

5 Separar um pouco do caldo, levar a panela ao fogo e polvilhar farinha de mandioca aos poucos, sempre mexendo, para ficar lisinho.

6 Dourar coco ralado em uma frigideira, juntar leite de coco, arroz cozido e misturar bem.

7 Decorar a moqueca com as rodelas de cebola, tomate e pimentões, finalizar com salsinha, coentro e servir com arroz e pirão.