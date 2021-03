Ensaio para a Semana Santa

Estivesse o dólar - e, por consequência, o bacalhau - menos valorizado, esse peixe estaria com mais frequência nesta seção. Mas quando a Páscoa se aproxima é inevitável lembrar dele. A receita que vem a seguir é conhecida em Portugal desde a década de 1940, por aqui ainda não encontrei. Ela está no menu da Quinta do Olivardo, restaurante que fica no Brooklin, em São Paulo. Foi enviada por chef Olivardo Saqui, que garante: "O bacalhau se desfaz na boca de forma etérea, sua textura aveludada lhe configura caráter e o nos leva aos céus".

O nome teria mesmo que ser este.

Bacalhau Espiritual

Ingredientes (quatro porções):

400g de bacalhau dessalgado

pacote de pão de fôrma sem casca

2 cebolas

5 dentes de alho

1 cenoura ralada

1litro de leite

2 folhas de louro

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de farinha

150g de Parmesão

azeitonas pretas e tomate cereja

azeite extra virgem

noz moscada ralada

salsa picada

sal e pimenta do reino

Modo de preparar:

Derreter manteiga em uma panela, adicionar farinha e, aos poucos, 800 ml de leite, sem parar de mexer. Cozinhar até espessar, temperar com sal e noz moscada. Reservar. Aquecer o leite restante e nele hidratar o pão de fôrma. Em outra panela colocar azeite, alho, cebola, metade da cenoura, bacalhau, louro e refogar bem. Juntar o pão, misturar tudo ao molho reservado com salsa e pimenta. Revisar o sal. Despejar em um refratário, cobrir com o restante da cenoura e o Parmesão, decorando com tomate cereja e azeitona. Levar ao forno a 180ºC até gratinar.

Sugestão do colunista: utilize o bacalhau top (Gadus Morhua), que se desfaz em lascas e melhor se presta à receita.

Mexa-se, alegre-se e deguste



ST MARCHE/divulgação/jc

Se ficar em casa estiver enfadonho, mexa-se: escolha um bom vinho, uma cerveja... Ou prepare um estiloso clericot, ou a colorida e refrescante pink limonade, ambos em receitas fáceis que estão a seguir, enviadas pelo St. Marche. Clericot Ingredientes (um litro): 1 laranja, 2 pêssegos, 1 nectarina, 5 cerejas e 1 maçã

4 colheres (sopa) de açúcar

1 garrafa (750 ml) de vinho branco ou espumante

1 dose de destilado ou licor

água com gás (ou soda limonada)

gelo Modo de preparar: Picar frutas e despejá-las em uma jarra com gelo. Adicionar a dose de licor ou destilado, soda, vinho e completar com açúcar. Mexer levemente e servir bem gelado. FOTO: ST MARCHE/DIVULGAÇÃO/JC Pink Lemonade Ingredientes (quatro doses): 1 xícara de suco de limão siciliano

1 xícara de suco de cranberry

2 xícaras de água

1/4 de xícara de açúcar

gelo Modo de preparar: Colocar os ingredientes em uma coqueteleira e bater bem. Despejar em taças ou copos baixos, decorar com rodelas de limão siciliano e servir com muito gelo.

Luisa Ramirez/divulgação/jc