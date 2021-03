Risoto com Mozzarela de búfala

A receita vem do chef Luiz Filipe, do restaurante Evvai (uma estrela Michelin) e foi criada para a Búfalo Dourado.

Ingredientes (quatro pessoas)

Modo de preparar

David Giacomini

Brasileiro de Porto Alegre, descendente de italianos, ele tem uma história interessante e motivadora, a partir de sua vinícola boutique chilena La Recova.

1.Como foi o salto de consumidor a produtor de vinhos?

Eu era um apaixonado estudioso de vinhos quando, em 2005, passei de enófilo para enólogo autodidata. Já vivia há alguns anos no Chile, neste sítio frio do setor de Las Dichas, a 11 km do Oceano Pacífico e em meio ao Vale de Casablanca, região famosa por sua vocação para excelentes brancos. Então, depois de fazer alguns cursos no Brasil e na Califórnia, decidi plantar Sauvignon Blanc aqui, em quatro hectares.

2.Deu certo?

Sim, por puro feeling, contrariando o "modus operandi" dos demais viticultores chilenos, implantei um vinhedo de alta densidade, de trato orgânico e com 9,8 mil plantas por hectare (quase o triplo da média no país), como se fazia na Borgonha e em Bordeaux, na França. As videiras estão protegidas de luz solar vespertina, recebem pouca irrigação, mas aproveitam uma neblina matinal que vem do Pacífico e as protege dos primeiros raios solares da manhã.

3.Quais os rótulos que oferece ao mercado?

Bem, neste terroir quase extremo, a primeira safra só veio após cinco anos e foi vendida a Viu Manent. Em 2014, já concluída nossa cantina, passamos a vinificar em La Recova e superamos nossas metas em qualidade. Bons exemplos são os premiados Avid Sauvignon Blanc 2017 (R$ 102,00 no site DaGirafa) e 2018, que chega ao Brasil em maio.