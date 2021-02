A história da Dinarte começa bem antes

Há quem se surpreenda com a desistência de estabelecimentos da rua Padre Chagas e o crescimento deles na Dinarte Ribeiro, movimento detectado e comentado há meses pelo colunista. E até previsto neste espaço, quando bebedeiras e arruaças, em determinadas datas, tomaram conta da então mais ambicionada - por comerciantes - rua da cidade.

Só que a história da Dinarte começa antes. Na minha lembrança, com o Saint James, restaurante que assumiu a antiga residência do saudoso Darcy Seger e sua família, onde hoje está a Usina das Massas. Depois vieram o Perugia Ravioli (1979), ali onde, após uma década, se instalou o Sanduíche Voador, que superou o próprio nome ao se consagrar como excelente bistrô, graças ao talento da dona na cozinha. A 50 metros tivemos o primeiro Puppi Baggio, encarapitado sobre uma loja de vinhos, onde se podia comprar uma garrafa e consumir sem custos no jantar.

A chegada dos irmãos Zambon à Dinarte com seu Seasons, na década passada, deu um up grade na região. E a concentração de seus estabelecimentos na esquina com a pracinha abriu o espaço a outros, como o Mesa.

FOTO: ANDREIA PIRES DE MIRANDA/DIVULGAÇÃO/JC

Mas a real novidade surgiu há duas semanas, no número 141 da Dinarte: o Rancho 141, uma casa que, completamente reformada, continua linda (veja a fachada na foto) e com amplos espaços abertos, como se vê na foto abaixo. Por enquanto, o menu é sucinto - duas saladas, três sanduíches (hot dog com salsicha defumada, R$ 28,00) e quatro carnes do braseiro, como picanha (550g, R$ 130,00), entrecôte (300g, R$ 65,00). O diferencial é o defumador, de onde sai o brisket slice - 300g de peito bovino defumado por oito horas (R$ 79,00).

A ideia inicial foi abrir em quartas, quintas e sextas-feiras, a partir de 20h, aos sábados e domingos, a partir das 12h. Agora, com as adequações da bandeira preta.

Molho de goiabada com pimenta

Molho de goiabada com pimenta

Sabor das Índias/DIVULGAÇÃO/JC

Não se assuste, fica suave com nhoques, carnes... Enviada pela chef Raquel Togeiro Pires, da Sabor das Índias Ingredientes: 6 tomates

1/2 (chá) xícara de azeite

1 colher (sopa) de alho batido

3 cebolas picadas

1 xícara de alho-poró em rodelas

1 xicara de pimenta cambuci, sem sementes

2 colheres (sopa) de geleia de pimenta

1 sachê de extrato de tomate

1/2 xícara (chá) de pimenta biquinho em conserva

salsa picadinha

500g de goiabada cortada em cubos

sal e pimenta-do-reino Modo de preparar: Aquecer azeite em uma panela e fritar cebolas, alho e alho-poró. Acrescentar pimenta cambuci cortada em tiras, geleia, extrato de tomate, goiabada, um pouco de água se necessário, sal e pimenta-do-reino. Assim que ferver e a goiabada derreter, adicionar pimenta biquinho e salsinha. Servir sobre carne ou nhoques, como na foto.

seu bar



SETTE PASTA BAR/DIVULGAÇÃO/JC