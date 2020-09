Lámen, quem diria...

Foi necessária uma boa justificativa, até decidir que publicaria esta receita, enviada pela Quickly Travel, agência credenciada à venda de ingressos para a Olimpíada de Tóquio 2021. Lá - garantem -, essa massinha que aqui mata a fome de adolescentes na madrugada também era um alimento simples e barato. Mas no Japão moderno surgiram milhares de lojas especializadas em lámen, com centenas de variações. Eis uma delas.

Ingredientes:

Modo de preparar:

Almoço, natureza e azeites

O Menu Raízes (das 12h às 15h) é servido nas mesas, em pequenas panelinhas de ferro, com reposição a vontade e todos os cuidados recomendáveis. O valor por pessoa é R$ 110,00 (R$ 40 para crianças de sete a 11 anos). Tem couvert, sopa de capelettis, saladas, macarrão, tortéi, polenta mole, costelinhas suínas marinadas na cerveja preta, chucrute, carne de panela, galinha caipira com molho. Sobremesas: sagu, creme de baunilha, ambrosia e frutas em calda.

Dado Bier do Country vai voltar outro

Desde o verão tenho a curiosidade aguçada pelo que há detrás do anúncio de reformas no antigo Dado Bier do Bourbon Country. Agora se sabe: essa moça aí da foto, Manoela Bertaso, curadora de gastronomia do grupo, conduz uma profunda reformulação nas instalações e nos serviços.

Será um food hall único no Brasil, com cervejaria ocupando a área central do espaço. Vai produzir oito tipos de cervejas, pelo menos uma nova a cada semana, com tecnologia alemã e às vistas do público.

O Food Hall Dado Bier irá concentrar variadas operações gastronômicas, disponíveis de forma simples e objetiva: vai dar para pegar um sushi, uma pizza e um chope, por exemplo, pagar tudo em um único tíquete e, querendo, compartilhar uma grande mesa com outros consumidores.

Claro que a reabertura irá acontecer somente quando houver a liberação total e segura dos espaços coletivos em Porto Alegre. Mas o novo Dado, ainda em compasso de espera, já está estruturado para operar como web app, com delivery de todas as operações.