Do jeito que dá

Após intermináveis meses de quarentena - e parece mesmo que ela não tem fim - as pessoas já se adaptaram a revezar-se na cozinha, ou nos pedidos a este ou aquele catering, que atualmente restaurantes não temos. No idos de março, cheguei a escrever que o roteiro possível estava nos adesivos que cada geladeira abriga. E mesmo que a nossa não ostente nenhum, as circunstâncias já me fizeram pedir e recomendar os sushis do Riversides, que aqui em casa ninguém tem talento para reproduzi-los. E a nos valer do take away do Juvenil, variado e bem à mão.

Mas surgem outras opções. Da culinária peruana, personificada no Muju, há novidades no menu, que já era amplo, oferecido para delivery: ceviche mucho más, salmón crocante (na foto, cubos de salmão empanados com flocos de milho e molho teriyaki) e até sobremesa - parfait com frutos rojos. Pedidos, de segundas-feiras a sábados, das 18h30min às 23h: (51) 3328-0348.

A outra foto é de um dos seis strudel que o konditor meister Cristiano Karst produz, de forma totalmente artesanal. São três doces e três salgados, com peso aproximado de um quilo, custando entre R$ 40,00 e R$ 55,00 cada. Esse da foto é o strudel de maçã, pera, uva passa e canela, em massa caramelizada (R$ 50,00). Peça pelo WhatsApp (51) 98116-7388, para retirar ou receber ao final da manhã, ou após as 16h30min.

Novos tempos, novos vinhos

Pode não ser a mesma coisa, mas é o possível ao nosso atual cotidiano

CMP/ESPECIAL/JC

A sala aquecida pela lareira, uma travessa com fatias de pão, um balde com pouco gelo para refrescar os brancos e garantir aos tintos a temperatura recomendada. Então os enólogos apresentam seus vinhos, os convidados degustam cálice por cálice, analisam, opinam e, cada um de sua casa, conectados por um aplicativo, se despedem. Informados, reconfortados e gratificados pelo encontro. Esse tipo de degustação cresceu por conta da quarentena, mas parece ter vindo para ficar. Na vida competitiva que já tínhamos, não era fácil reunir em um mesmo local uma dezena de experts e apreciadores, sob a inclemência do clima e a insegurança das ruas. Todo mundo em casa, on-line, cada qual com sua estrutura e suas preferências, por que não? Pode não ser a mesma coisa, mas é o possível ao nosso atual cotidiano. Foi assim que conheci três bons vinhos, a partir da esquerda na foto: o surpreendente Sauvignon Blanc Go Up, um chileno elaborado pelo gaúcho Tiago Dal Pizzol (observe a modernidade do rótulo); um jovem (2019) Malbec Anko, de vinhas do desértico Noroeste argentino; e um respeitável Pedra de Cancela 2016, agradável corte de Touriga Nacional, Alfrocheiro e Tinta-Roriz, do icônico Dão. A importadora é a Total - veja em www.totalvinhos.com.br.

O gigante da água doce

Destampar, acrescentar coentro, salsa e cozinhar por mais 10 minutos, ou até o caldo encorpar.

KITANO/DIVULGAÇÃO/JC