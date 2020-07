Um clássico francês para o lanche

O divertido chef Erick Jacquin anda criando receitas para a Philco. Esta corresponde a um dos raros sanduíches quentes que aprecio, o Croque Monsieur, raramente encontrado por aqui. Existe também a versão Madame - entre um e outro, a diferença é apenas um ovo frito por cima. Escolha e faça em casa, vale a pena. E se não gostar de brioche - levemente adocicado -, use outro tipo de pão, no mesmo formato da foto.

Obs.: Como foi dito ao alto, para fazer o Croque Madame basta finalizar com um ovo frito sobre o sanduíche

Uma degustação no braseiro

Sábado fui comprar na Sky Dry Aged, operando com take away na galeria da Rua 24 de Outubro 1454 (tel. 51 98948-2390). São pacotes de 500g, que lá custam R$ 27,90 cada. Essa da imagem acima caiu melhor no meu paladar - pura linguiça suína -, e, após passar pelo braseiro com suas colegas, permitiu uma conclusão unânime na família: são produtos realmente diferenciados, vale experimentar.

Outro dia recebi informações sobre linguiças artesanais da marca Dono do Tempero, criada por três amigos que adoram churrasco. São cinco tipos: suína com queijo colonial e azeitona, frango com Provolone, suína apimentada, suína pura e suína com queijo coalho. Todas têm reduzidos percentuais de gordura, aproveitam cortes nobres (lombinho, pernil) e não utilizam conservantes - por isso chegam congeladas aos pontos de venda, em mais de vinte locais da cidade.

Uma certa torta de limão

A cerimônia civil e a festa foram no Juvenil, alta madrugada os noivos foram para uma suíte do Sheraton e, no dia seguinte, enfrentaram a feijoada que o hotel servia sempre aos domingos ali mesmo no bistrô. Desse almoço, a melhor lembrança estava no balcão de sobremesas: lemon pie. Ao longo de anos, ela foi degustada pelo casal em inúmeros restaurantes, inclusive do exterior, e o resultado apontava sempre para três melhores: a do próprio Sheraton, a do Chef Lúcio e, acima de todas, a torta que a sogra da noiva fazia.

Acontece que quarta-feira passada nós comemoraríamos - sim, o noivo da história era o colunista - 14 anos do casamento. O roteiro do almoço eu já tinha em mente, à exceção da sobremesa, que não poderia ser outra. Mas, em tempos de pandemia, minha mãe em rigorosa quarentena, de onde tirar a bendita torta de limão?

A solução foi a que está na foto, garimpada no alentado cardápio que chef Volmir Tatsch disponibiliza diariamente aos associados do Juvenil, para retirar no portão da garagem do clube. Custou R$ 60,00 e resultou alçada ao pódio das favoritas.

É provável que o sucesso do almoço festivo me garanta mais uns bons anos de casamento, mas pode-se pedir o menu completo - incluindo a torta - pelos tels. (51) 997-728-049 ou 3323-4330.