Um jantar entre namorados

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Se o relacionamento é recente, luz de velas e uma receita mais sofisticada cairiam bem. Se a cumplicidade é maior, o amor antigo ou se haverá algum filhote a bordo, massa penne - com toque de sofisticação por conta de três variedades de cogumelos - e um bom vinho bastarão para uma noite romântica em pouco tempo de cozinha. Mas o suprassumo do cavalheirismo será encerrar a refeição com licores e essas trufas da foto.

via e-mail

Há semanas venho dizendo que esta sexta-feira será referência entre o desejo das pessoas de voltarem aos restaurantes e o receio de saírem de casa. Normalmente seria a noite mais movimentada do ano. Agora, lugares como o Positano, em Jurerê Internacional, reduzirão capacidades e aumentarão cautelas. Lá, menu da entrada à sobremesa custará R$ 135,00 (na foto acima, filé e risoto, uma das opções). Reservas: (48) 3261-6050. Quem segue fazendo refeições em casa tem um alentado cardápio disponível por encomenda (24 horas de antecedência), com assinatura do chef Lúcio. Esse empadão de bacalhau da foto - que muitas vezes degustei nos inesquecíveis bufês da Germânia - é um dos destaques (com um quilo, custa R$ 165,00). Telefones (51) 98902-2385 ou 3328-1166. Cremoso, bem lisinho, enriquecido com ramos de brócolis e de couve-flor, cenoura e mandioquinha, estas também incluídas na receita com alho, cebola, caldo de legumes, moranga e vinho branco. Finalizado com requeijão cremoso e Grana Padano ralado (foto), o creme de moranga foi sucesso em casa, em uma dessas noites frias de outono. Grossas fatias de pão serrano (com queijo da procedência - R$ 20,00) foram acompanhamento perfeito para o creme de moranga. Da Massa Madre - Rua Marquês do Pombal 316. Como nem sempre eles produzem, confirme antes: (51) 99959-4929.

Penne ao mix de cogumelos e perfume de limão



BARILLA/DIVULGAÇÃO/JC

Receita enviada pela Barilla ingredientes [5 porções] 400g de penne 5 cereais

2 bandejas de cogumelos Shiitake

2 bandejas de cogumelos Shimeji

2 bandejas de cogumelos Paris

sal e pimenta do reino preta

500ml de creme de leite fresco

30ml azeite de oliva extra virgem

noz moscada

2 limões sicilianos Modo de preparar Cortar os cogumelos Shiitake e Paris em fatias finas e separar o Shimeji. Aquecer um fio de azeite em uma frigideira antiaderente e dourar separadamente os três tipos de cogumelos, temperados com sal e pimenta do reino. Quando todos estiverem grelhados, devolvê-los à frigideira, acrescentar o creme de leite fresco, noz moscada e cozinhar até reduzir um pouco. Adicionar o suco dos limões, corrigir sal, pimenta e reservar. Cozinhar a massa em água salgada até dois minutos antes do tempo indicado na embalagem. Escorrer, integrar massa ao molho e mexer por dois minutos. Desligar o fogo, finalizar com raspas dos limões e servir imediatamente.



Trufas com especiarias

FOTO 2 HOMEM NA COZINHA - Trufas com especiarias

/HARALD/DIVULGAÇÃO/JC