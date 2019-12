Salada com salmão

A lista de ingredientes é longa, mas a preparação é simples, propícia a servir no verão. Seu autor é Rodrigo Mezadri, chef executivo do Hilton São Paulo Morumbi, o que eleva a recomendação. Experimente, o resultado é ótimo.

Ingredientes (quatro porções):

Modo de preparar:

Doses

Neste sábado, dez vinhos em prova

Um sem álcool, ambos refrescantes

O pessoal do Sette Pasta Bar, que criou esta receita, permite substituir o Bergamoncello - que é carinhosamente feito na casa – por licor ou xarope de bergamota Monin. E, nada egoísta, ensina como fazer: remover cascas de bergamota em pedaços e adicioná-los em uma garrafa com álcool de cereal. Reservar por algumas semanas, retirar as cascas e misturar esse extrato com água e açúcar. Seu licor estará pronto para degustar ou aproveitar em coquetéis como a do Spritz (acima) que está a seguir.

Spritz de Bergamontello

Ingredientes:

½ copo de Prosecco

50ml de Bergamoncello

água tônica

gelo

Modo de preparar:

Em um copo, colocar 50 ml de Bergamoncello, depois o Prosecco até a metade do copo. Completar com tônica e gelo.

Esta outra receita foi enviada pela Chef Funcional Lidi Barbosa: sem álcool, refresca, revigora e permite dirigir depois.

Smoothie Tropical

Ingredientes:

450ml de água de coco ou leite de coco

2 laranjas – somente o suco

1 banana madura congelada

1 fatia de abacaxi

1/2 maracujá

1 colher (sopa) de óleo de coco extra virgem

Modo de preparar: