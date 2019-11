O gigante do Amazonas

À primeira vista o leitor poderá se imaginar no caudaloso rio Amazonas, lutando para fisgar um enorme pirarucu. Não será preciso: esse, que é um dos maiores peixes de escamas a viver em águas doces, também é criado em cativeiro. E está no menu do Q Restaurante, recém-inaugurado no Centro de Caxias do Sul. Os autores da receita são Vicente Perini Filho e Arthur De Antoni Perini, proprietários da nova casa.

Pirarucu ao molho de coco

Ingredientes

[quatro porções]

350g de pirarucu em posta

sal, pimenta e

suco de meio limão

70g de manteiga

250g moranga

20g manteiga

noz moscada ralada

½ cebola picada

1 dente de alho

75 ml de leite de coco

500 ml de creme de leite fresco

10g de gengibre ralado

10g de cebolinha

10g de pimentão, sem pele nem sementes

1 pimenta dedo-de-moça

10g de coco em flocos

Modo de preparo

Temperar a posta com sal, pimenta, limão e reservar por 15 minutos. Em uma frigideira antiaderente, derreter 40g de manteiga e fritar o peixe. Cortar moranga em cubos e cozinhar em água até ficar macia. Escorrer, amassar com um garfo e, ainda quente, juntar 20g de manteiga, sal e noz moscada. Misturar até atingir a consistência de purê. Derreter a manteiga restante em uma panela, dourar cebola e alho. Acrescentar leite de coco, creme de leite, sal, pimenta, gengibre e cozinhar em fogo baixo até reduzir à metade. Peneirar, adicionar cebolinha, pimentão e pimenta picadinhos, mais coco em flocos. Dispor o purê sobre o prato, colocar a posta por cima e finalizar com o molho.

Jantar de outubro do Juvenil Club Gourmet teve camarões como prato principal

CPM/ESPECIAL/JC

Jantar de outubro do Juvenil Club Gourmet teve camarões como prato principal. Seu autor foi Alberto Vasconcellos Inda Júnior, que os fez acompanhar por arroz branco e uma especialíssima farofa (acima) - esta, uma invenção de Carlos Tellechea Madeira, assim como a entrada. Uma inefável mousse de limão coube a João Miguel da Veiga, sob a fiscalização da esposa pelo celular.

Sette Pasta Bar traz a Sardenha às suas mesas: até domingo, 17, a ilha italiana inspira sugestões de entrada, principais e sobremesas, que podem ser pedidas separadamente. Como a desse tentador filé de peixe (o chef jura que é linguado, olhe só a altura na foto) com vôngoles (R$ 65,00). Rua Auxiliadora, 248, de terças-feiras a sábados, das 19h às 23h, domingos das 12h às 15h. Reservas: (51) 3012-2926.

Algumas especialidades do recém-inaugurado Zero Hei podem estar no menu-surpresa, servido no balcão: barriga de salmão ou de atum gordo, polvo, vieira canadense, foie gras, enguia e a valorizadíssima carne wagyu, sempre com opção do uso de azeite trufado. No fervo da Rua Nova York, 34.

Seu voto nas melhores carnes

No total, 28 restaurantes e butiques de carnes participarão nas três capitais

EDUARDO ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC

Começa neste feriado e seguirá até dia 24, domingo, o Angus Beef Week. O festival, com óbvio foco nas carnes da refinada raça, estreia em Porto Alegre, após dois anos de sucesso em São Paulo e, desta vez, abrangerá também Curitiba. No total, 28 restaurantes e butiques de carnes participarão nas três capitais. Cortes e pratos à base de carne Angus certificada terão preços promocionais nos restaurantes Barranco, Fazenda Barbanegra e Baro Experiência Gastronômica, além do Mercado Ferrari. Os clientes poderão avaliar o que degustarem no site www.blogdacarne.com. Os votantes irão concorrer a um jantar para dois no restaurante mais bem pontuado da sua cidade.

Os Beaujolais estão chegando

Há conceituados produtores da região da Borgonha que não deixam de produzir o seu

MISTRAL/DIVULGAÇÃO/JC