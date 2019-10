Já que esfriou, uma sopa!

Não gosto de frio, a não ser porque me oportuniza curtir uma sopinha saborosa. Do jeito como a semana começou, foi inevitável preparar uma, bem ao meu estilo: abóbora vai sempre, cebola, cenoura, mandioquinha e vinho branco também. De resto, tudo acontece de acordo com os legumes disponíveis, o que torna impossível repassar a receita detalhadamente, como é o espírito desta seção. Para compensar, vai uma enviada pela chef Monica Dias, que ensina até mesmo a fazer o caldo. Enquanto não volta o calorão, vamos em frente!