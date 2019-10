Escondidinho saudável

Homem na cozinha

A receita tem tudo a ver com o título: aproveita batata-doce, queijo Minas light, peito de frango sem pele e fica essa delícia que se vê na foto. Quem enviou foi a assessoria da Tirolez, como sugestão de primavera. Bem-vinda!

Ingredientes (seis porções):

Modo de preparar:

1. Cozinhar batatas-doces por cerca de 50 minutos ou até que estejam macias. Passar pelo espremedor de batatas, depois por uma peneira para retirar os fiapos.

2. Misturar azeite, sal e uma colher (sopa) do creme de queijo. Reservar.

3. Misturar o restante do creme de queijo com as ervas em uma tigela. Reservar.

4. Cozer peito de frango com a folha de louro. Retirar da água, deixar que esfrie um pouco e desfiar.

5. Picar cebola, alho e tomate em pedaços bem pequenos. Refogar no azeite reservado, acrescentar frango, orégano e sal.

6. Adicionar 100 ml de água e cozinhar por mais três minutos.

7. Em uma travessa de 16 por 16 cm, espalhar recheio, cobrir com creme de queijo, depois com o purê e salpicar queijo ralado por cima.

8. Aquecer o forno a 180ºC, assar por 30 minutos e servir.

O primeiro café da famosa Padre Chagas

O país das oportunidades

A grande notícia deste sábado é a abertura da primeira unidade fora do Brasil, em Orlando. Em plena International Drive, com 270m2, um investimento de US$ 550 mil. A qualidade dos bolos e recheios não se pode colocar em dúvida frente aos números da Sodiê, eles falam por si.

O que o prezado leitor estava fazendo em 1997? Cleusa Marisa da Silva estava abandonando atividades como cortar cana, fazer faxinas e outros serviços domésticos. E com uma lojinha de 20 metros quadrados, em Salto, interior de São Paulo, iniciava a venda de bolos produzidos e entregues por ela. Assim nasceu a Sodiê Doces, que atualmente tem 314 lojas - a de Porto Alegre surgiu neste ano, com as costumeiras 100 variedades disponíveis.

Com o gosto do Pampa

Nas duas operações do Bah, no BarraShoppingSul e no ParkShopping, até dia 31 de outubro estará disponível um menu inspirado no Pampa, harmonizado com vinhos gaúchos: creme de batata doce verde e crisps de alho-poró com espumante Lírica Brut; paçoca de charque com ovo frito ou palitinhos de aipim e creme de raiz forte (ou com nata, do couvert), com Matiz Plural.

O prato principal tem opções: costeleta de porco com laca de mel de Cambará e purê de cabotiá defumada (com Faces Cabernet Merlot), ou picanha de Angus grelhado, vinagrete tradicional e salada de batatas (com Dunamis Cor), ou filé de cordeiro na panela de ferro e polenta mole (com Tannat). A sobremesa pode ser mil-folhas de doce de abóbora e nata batida (foto) ou duo de ambrosias, com Moscatel.

O jantar custa R$ 110,00, os vinhos, R$ 75,00 por pessoa. Reservas: (51) 3247-3000.