De Esteio para Garopaba

Há meses nosso filho, grato pelo melhor prato kids que já enfrentara, quis fazer uma foto com ela e aproveitei para bater a que ilustra este texto. Mas decidi escrevê-lo somente após nossa visita ao restaurante, no início deste mês: a chef gozava uns dias de férias, provavelmente em Esteio, onde vivem seus familiares. Escrever logo agora, por quê?

A cada vez que aportamos em Garopaba, uma visita é obrigatória: ao Setenta e Sete, predileção de toda a família. O menu, interminável, faz frente ao de qualquer restaurante porto-alegrense e cada pedido a la carte ainda dá direito ao tentador bufê de entradas. A execução de tantas opções - com tendência aos frutos do mar, mas democraticamente aberta às carnes -, cabe à chef Neusa Moura, que comanda de alentada e eficiente equipe de cozinha.

Da entrada à sobremesa

Na verdade não é um prato, mas um menu de almoço, novidade no Vincenzo Spaghetteria O preço é fixo - R$ 35,00 - , as sugestões mudam a cada mês. Em dezembro, são as seguintes: moranga grelhada com manjerona e molho agridoce; filé de tilápia grelhado, ao brodo de legumes, ervas, ervilhas, tomates confit e azeitonas, escoltado por batata assada com alecrim e alho (foto); fatia de torta de maçã com frutas vermelhas.

Drinques com a bebida da moda

E se sua festa tivesse uma estação de coquetéis, antes mesmo dos espumantes e champagnes tomarem conta? Podem ser boa ideia esses coquetéis natalinos, criados por uma marca da bebida da moda - Jungle Gin, um gim artesanal produzido no Brasil. Basta reunir os ingredientes e preparar na hora os pedidos dos convidados. Um display caseiro com as opções completaria a cena.

Pavê ou prabeber

Ingredientes:

crosta de bolacha champanhe

calda de chocolate

50 ml de gim

25 ml de creme de leite

25 ml de leite

1 ovo

25 ml de maple syrup (xarope de bordo)

raspas de noz-moscada

Modo de preparar:

Triturar bolacha com um martelo de cozinha para formar a crosta. Espalhar na borda do copo uma gota de maple syrup, a fim de grudá-la. Em uma coqueteleira, colocar gelo, gim, creme de leite, leite, maple syrup, ovo e bater bem. Fazer a borda interna com calda de chocolate, despejar o conteúdo da coqueteleira no copo e finalizar com raspas de noz-moscada.

Simpatia de ano-novo

Ingredientes:

40 ml de gim

15 ml de infusão de romã

100 ml de espumante

2 uvas verdes

1 ramo de tomilho

1 ramo de alecrim

1 folha de louro

Modo de preparar:

Colocar gim e uvas picadas em uma taça e completar com espumante. Derramar delicadamente a infusão de romã. Finalizar com raminhos de tomilho, alecrim e a folha de louro.

Gintônicattone (foto)

Ingredientes:

50 ml de gim

20 ml de licor de amêndoas

25 ml de suco de laranja

100 ml de água tônica

espuma de uva passa

frutas cristalizadas

Modo de preparar:

Colocar em uma caneca gim, suco de limão, licor de amêndoas e mexer bem. Completar com a tônica e finalizar com espuma de uva-passa e frutas cristalizadas.