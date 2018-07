Pães, doces e boa vizinhança

Descobrimos por acaso e ultimamente passamos a nos abastecer de pães na Jean Pierre. Ela se intitula pâtisserie e boulangerie e como tal é altamente recomendável. Mas vai além: ao longo de seus cinco anos tornou-se um espaço de convivência de gente que trabalha por ali, no coração da Bela Vista, e de famílias residentes nos prédios próximos, todos atraídos por delícias como mostram as fotos e reza o cardápio.

Tem mesas no ambiente principal, outras no agradável deck, ao fundo do prédio, ampla coleção de cafés, chás, sucos, clericot (R$ 68,00), doces, bolos, tortas (tem a sacher, ao melhor estilo austríaco), sanduíches (até um croque monsieur aparece na lista!), pastelões, quiches e, claro, pães. A variedade destes, sempre novinhos, torna as escolhas difíceis, melhor levar um pouco de cada. Por exemplo: baguete rústica, pães de centeio redondinhos e o digestibilité fatiado, com mix de cereais, que dura até sete dias. Os preços ficam entre R$ 40,00 e R$ 44,00 por quilo.

Os doces? Bem, as escolhas vão desde brownies - como o de chocolate meio amargo e mirtilo, recheado de creme de avelãs, à direita na foto - a um clássico éclair (R$ 6,00), delicadas mil-folhas de creme (R$ 5,50) ou até fatias de apfelstrudel (R$ 11,00). Divirta-se!