Em ritmo de Copa

Quando conheci Praga, logo ao início deste século, almocei em um restaurante antigo, na esplanada central da cidade. Examinando o menu, questionei o maître, empertigado no seu impecável smoking, sobre a diferença entre um stroganoff russo e o que ali era servido. Provavelmente, ele ainda se recordava da agressão armada da Rússia a seu país em 1968, porque respondeu secamente: "Stroganoff só conheço o nosso".

A versão brasileira costuma sofrer adaptações, a escolta milagrosamente se transfigura em arroz branco e batata palha, mas a Copa da Rússia o trouxe de novo à lembrança de muita gente. Como ocorreu no último jantar do Juvenil Club Gourmet, em que Ned Smith Junior preparou a receita que está na foto - diz ele que era exatamente como serviam no Encouraçado Butikin dos velhos tempos.

Ah, o stroganoff dos checos era bom, embora diferente. Melhor reproduzir o que está abaixo.

Stroganoff

Ingredientes (dez porções):

1,8 kg de filé mignon em cubos ou iscas

6 colheres (sopa) de manteiga

2 cebolas médias

sal e pimenta

1/2 xícara (chá) de conhaque

300 g de cogumelos em conserva fatiados

500 g de ketchup

1 colher (sopa) de mostarda

400 g de creme de leite

Modo de preparar: