frases e personagens

"A 25ª Conferência das Partes (COP-25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas não deu em nada. Prevaleceu uma visão protecionista de fechamento do mercado e o Brasil e outros países que poderiam fornecer créditos de carbono em razão das suas florestas e boas práticas ambientais saíram perdendo. O Brasil segue firme no trabalho de atrair recursos." Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente.

"Em junho deste ano, as reservas internacionais estavam no maior patamar da história, superando os US$ 390,5 bilhões. Na semana passada, porém, o montante estava em US$ 362,5 bilhões, com as vendas de dólares ocorridas no período, a maior parte em títulos do Tesouro dos EUA." Roberto Campos Neto, presidente do BC.

"Não acho que a negociação entre a China e os Estados Unidos vai ter uma relação com o Brasil. Tenho toda a confiança no relacionamento entre Brasil e China em todas as áreas. O pacto comercial entre americanos e chineses não vai afetar a importação de soja e carne brasileiros pelo país asiático." Li Yang, cônsul-geral da China no Rio de Janeiro.

"A COP-25, Conferência do Clima, demonstrou falta de ambição dos maiores emissores do mundo." Li Shuo, especialista em clima e energia do Greenpeace na China.