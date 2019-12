frases e personagens

"O salário-mínimo regional é dividido em cinco níveis de remuneração e, pela proposta dos sindicalistas, passaria da faixa atual, de R$ 1.237,15 a R$ 1.567,81, para R$ 1.318,49 a R$ 1.670,89. Parte do reajuste é composto pelos 3,21% de aumento no salário-mínimo, que é baseado no INPC, a inflação, e o restante é para recuperar as perdas acumuladas durante anos." Ricardo Franzoi, técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.

"O Projeto de Lei Complementar do Legislativo (PLCL) nº 18/19, de minha autoria junto com os vereadores Felipe Camozzato (Novo) e Ricardo Gomes (PP), trata de instituir a Declaração Municipal de Liberdade Econômica, estabelecendo normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica no município de Porto Alegre. É preciso evitar a informalidade dos empreendedores. Quem faz girar a economia não é o poder público, é a população. Dando mais liberdade para a população empreender, gerar renda e emprego, melhor economicamente fica nossa cidade." Mendes Ribeiro (MDB), vereador.

"Quando a esquerda perde uma eleição, ela tenta destruir o País. Quando ganha, consegue! Uma observação que está circulando nas redes sociais nacionais. Deveria ser acrescentado: com a ajuda da grande mídia!" Guilherme Socias Villela (PP), ex-prefeito de Porto Alegre.