frases e personagens

"A busca da convergência norteia o Mercosul. Sediar a reunião dos líderes da 55ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul durante esta semana, em Bento Gonçalves, nos enche de orgulho. Esperamos que, mais do que um lugar encantador, sejamos fonte de inspiração para o futuro!" Guilherme Pasin (PP), prefeito de Bento Gonçalves.

"Atendi ao apelo dos parlamentares que tentam votar o projeto de lei da prisão em segunda instância ainda neste ano, a despeito da tentativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), de deixar essa pauta para o próximo ano. O projeto será o primeiro item da pauta de votações da próxima sessão da CCJ, prevista para a próxima terça-feira." Simone Tebet (MDB-MS), presidente da CCJ do Senado.

"Defendo a votação da 2ª instância logo. Quanto antes, melhor." Sérgio Moro, ministro da Justiça.

"Organizamos um grupo de deputados, ouvindo pessoas da área, quadros da assistência. Sabemos que, no Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, construímos um Estado que concentra renda na mão de poucos brasileiros. Faremos uma agenda social para termos um país mais igual, onde a diferença entre a cúpula e a base da sociedade possa ser reduzida ao longo dos anos." Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara Federal.