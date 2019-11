Frases e personagens

Frases & Personagens

"Estou otimista com os sinais de recuperação da atividade econômica e da retomada de investimentos no Rio Grande do Sul. Cito que frigoríficos de Três Passos e Santa Rosa foram escolhidos para exportar carne, e que a Foton, fabricante de caminhões, retomará as negociações para se instalar no Estado." Zilá Breitenbach (PSDB), deputada estadual.