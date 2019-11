Frases e personagens

"A economia brasileira é um avião parado na cabeceira da pista, com o motor ligado, mas com o freio de mão puxado. Para o avião decolar, basta o Congresso Nacional seguir com o perfil reformista, como já está, ao tocar a nova etapa de reformas apresentada pelo governo." Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central.

"É comovente a fortaleza de @LulaOficial para enfrentar essa perseguição, que é a definição do processo judicial arbitrário a que foi submetido. Sua fortaleza demonstra não apenas o compromisso, mas também a imensidão desse homem." Alberto Fernández, presidente eleito da Argentina.

"Agora que está livre, Lula vai virar um ímã para a esquerda global se intrometer na política brasileira. Ele é o poster boy da esquerda globalista." Steve Bannon, CEO da campanha de Donald Trump à presidência.

"O golpe na Bolívia atesta que o capitalismo neoliberal não aceita e não tolera a soberania popular. O golpe que derrubou Evo Morales confirma que o neoliberalismo é incompatível com a democracia e com a manifestação da vontade majoritária do povo." Jeferson Miola, analista político.