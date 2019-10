Frases e personagens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

"O Exército colocará à disposição das operações de limpeza das praias do Nordeste, atingidas por manchas de óleo, entre 4 mil e 5 mil tropas da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediada em Recife. Os militares também devem oferecer equipamentos para apoio a órgãos de defesa civil dos estados." Hamilton Mourão, vice-presidente da República.

"Os problemas das manchas de óleo no Nordeste poderão ser um problema por muitos anos." Mariana Thevenin, oceanógrafa, uma das articuladoras do grupo de voluntários Guardiões do Litoral, que se formou em Salvador para limpar praias, estuários e manguezais desde que a contaminação chegou à costa da Bahia.

"O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime (PLs 882/19, 10.372/18 e 10.373/18) deveria funcionar por 90 dias, já teve seu prazo prorrogado por quatro vezes e completou 222 dias de funcionamento. Não tem mais desculpa, tem que acabar." Capitão Augusto (PL-SP), deputado, relator.

"Em três meses, serão publicadas as normas da Lei da Liberdade Econômica. Licenças para atividades de baixo risco acabarão, com 287 atividades que não precisarão de autorizações para funcionar." Paulo Uebel, secretário da Desburocratização, Gestão e Governo Digital.