Frases & Personagens

"A incerteza gerada pelo clima de obscurantismo e o ambiente político envenenado no Brasil deixam o investidor apreensivo e tornam mais difícil a retomada, apesar da agenda econômica positiva. A atitude geral sinaliza o obscurantismo e libera energias que não deveriam ser liberadas. Uma coisa mais truculenta e menos tolerante e, no fundo, menos positiva." Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central.

"O Brasil é o maior exportador regional para os britânicos, mas o volume negociado corresponde a apenas 2% das exportações totais brasileiras. O mundo ideal almejado pelos exportadores brasileiros é que o Brexit ocorra com acordo." Diego Bonomo, gerente-executivo de Assuntos Internacionais da Confederação Nacional da Indústria.

"Mais de 80% do número de empregos gerados até agora em 2019 veio de pequenas empresas, tanto nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) quanto no levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. Pequenas empresas vão ser o grande vetor de crescimento nos próximos anos." Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.