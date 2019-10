Frases e personagens

"A deflação de setembro é pontual e não indica um enfraquecimento mais grave da economia brasileira. Não há expectativa de novas quedas, mas de que a inflação continue baixa. A inflação na casa dos 3% reflete a economia lenta e com alto nível de desemprego." André Braz, economista, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV.

"O petróleo derramado pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental. Pode ser um navio que naufragou também. Agora, é complexo. Temos no radar um país que pode ser o da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível." Jair Bolsonaro (PSL), presidente.

"Tenho quase certeza. Não temos bola de cristal para descobrir quem é o responsável pelo ato criminoso do petróleo derramado, mas tomamos as providências. E a Amazônia não é o pulmão do mundo, é um patrimônio do Brasil, e não do mundo." Também Jair Bolsonaro.

"Para proteger nossa Constituição, nossa democracia, nossos princípios fundamentais, Donald Trump deve ser objeto de um impeachment." Joe Biden, ex-vice-presidente dos EUA e pré-candidato democrata nas eleições de 2020.