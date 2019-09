"Foi histórico o discurso feito em Nova Iorque pelo presidente Jair Bolsonaro durante a abertura da 74ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A ONU luta contra conceitos de Deus, pátria e família." Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PSL-SP), deputado federal, descendente da antiga família real brasileira.

"Foi desastroso o discurso do presidente Bolsonaro na ONU. Pode ter reflexos negativos em acordos comerciais e na relação com investidores estrangeiros." Rubens Ricupero, 40 anos como diplomata de carreira.

Jornal do Comércio, a Secretaria da Saúde do Estado esclarece: O governo do Estado está mantendo a regularidade dos repasses do exercício de 2019 na área da Saúde, tanto para municípios quanto para hospitais. Além disso, está pagando a dívida empenhada de gestões anteriores em aberto desde 2014. Na terça-feira (24), foi paga a 4ª parcela (de um total de 16) no valor de R$ 14,5 milhões a municípios e hospitais de pequeno porte. (Marcelo Ermel da Silva, coordenador de Comunicação, Assessoria de Comunicação Social/SS) "Sobre a frase atribuída ao prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves (PDT), publicada na coluna Frases e Personagens , página 2, edição de 25/09/2019 do

"O discurso que fiz na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) não foi agressivo. Foi um discurso bastante objetivo e contundente, não foi agressivo, eu estava buscando restabelecer a verdade das questões que estamos sendo acusados no Brasil." Jair Bolsonaro (PSL), presidente.

"Lamentável a morte da menina Ágatha. Os casos de morte resultantes de ações policiais nas favelas são alarmantes. Uma política de segurança pública eficiente deve se pautar pelo respeito à dignidade e à vida humana. Ágatha é a quinta criança morta em tiroteios no RJ neste ano. Ao total, 16 foram baleadas no período." Gilmar Mendes, ministro do STF.