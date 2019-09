Frases e personagens

"Bolsonaro é fonte de preocupação e está inviabilizando o combate à corrupção no País para proteger seu filho. Infelizmente, uma questão menor, um crime dos mais banais envolvendo políticos - a 'rachadinha' dos salários no gabinete - está inviabilizando o combate à corrupção no Brasil." Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador aposentado.

"O 7 de setembro marca a suposta independência do Brasil, já que não estamos mais subjugados por Portugal, mas seguimos subjugados pelo mercado financeiro. São os mercados que ditam as políticas econômicas que os governos aplicam, se o dólar sobe ou desce, se o emprego cresce ou diminui. Toda a economia brasileira está subordinada aos interesses do mercado." Luciana Genro (PSOL), deputada estadual.

"Nossa Pátria só terá ordem e progresso se tiver a disciplina que o Exército tem. A Amazônia é nossa. E ela está secando, mas não é pelas queimadas, mas pela exploração das ONGs. Mas tenho certeza de que nosso capitão vai fazer com que nosso País tenha ordem." Sérgio Peres (Republicanos), deputado estadual.

"Vivo em um meio repugnante e no qual existe muita mesquinharia. Garanto que, por mais que me peçam, não mudarei meu estilo." Jair Bolsonaro (PSL), presidente da República.